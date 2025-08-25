A-Liga: CD Espanol bremst SC Klarenthal aus, Kusch zu Meso-Nassau

Von der TSG Wörsdorf zum SC Meso-Nassau gewechselt: Markus Kusch. Archivfoto: Paul Kufahl

Wiesbaden. In der A-Liga setzte Schwarz-Weiß ein Ausrufezeichen und feierte bei Polonia einen 4:1-Auswärtssieg. „Wir haben alles vermissen lassen. Wir haben vom Einsatz bis hin zur Taktik nichts von dem gezeigt, was wir uns vorgenommen haben“, ärgerte sich Polonia-Coach Josip Zeravica, der gleichzeitig hofft, dass „die Urlaubsphase endet und wir wieder aus dem Vollen schöpfen können“.

Gestern, 15:00 Uhr SC Polonia Wiesbaden 2018 SC Polonia DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden SW Wiesbaden 1 4 Abpfiff Bei Schwarz-Weiß freute man sich nach zwei Niederlagen zum Start (0:2 gegen TSV II, 2:5 gegen Klarenthal) über die ersten Punkte. „Jetzt wartet Frauenstein II, die uns mit voller Punkteausbeute empfangen. Die Stimmung ist gut und wir glauben an uns", bleibt Spielertrainer Florian Schuchardt trotz knackigen Auftaktprogramms zuversichtlich.

CD Espanol schnuppert gar an der großen Überraschung

Aufsteiger CD Espanol überraschte mit einem Punkt beim SC Klarenthal (1:1, Denis Mavric (74./Yassine Benaouija Yousfi 55.) und trauerte sogar einem Sieg hinterher. „Wir hätten hier durchaus gewinnen können. Wenn wir unsere Konter besser ausspielen, nehmen wir hier drei Punkte mit. Auch der Ausgleich fällt aus unserer Sicht unglücklich. Wir haben es richtig gut gemacht und gezeigt, was wir können. Ich bin stolz auf die Jungs“, freute sich Trainer Florian Treder.