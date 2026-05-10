A-Liga: Caldern siegt, der Sekt bleibt aber (noch) zu

Weiter klar auf Meisterkurs, der Sekt muss aber noch zu bleiben: der TSV Cayldern und Kapitän Michael Rübe´(li.). © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Der TSV Caldern darf den Meistersekt noch nicht trinken. Der Primus gewann in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf bei Versbachtal mit 4:0. Aber Verfolger FSV Buchenau spielte die SG Hörlen/Lixfeld beim 3:0 schwindelig. Damit legt der FSV die Relegationsteilnahme in trockene Tücher und kann rein rechnerisch noch Meister werden. Beste Voraussetzungen für das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag. Der SV Hartenrod sagte sein Spiel in Angelburg aufgrund eines Trauerfalls ab.