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Ligabericht
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A-Liga: Caldern siegt, der Sekt bleibt aber (noch) zu
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die Favoriten in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf feiern weitere Siege, der FSV Buchenau hat die Relegation sicher. Keine Tore gibt es bei Obere Lahn gegen Breidenstein +++
Marburg-Biedenkopf. Der TSV Caldern darf den Meistersekt noch nicht trinken. Der Primus gewann in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf bei Versbachtal mit 4:0. Aber Verfolger FSV Buchenau spielte die SG Hörlen/Lixfeld beim 3:0 schwindelig. Damit legt der FSV die Relegationsteilnahme in trockene Tücher und kann rein rechnerisch noch Meister werden. Beste Voraussetzungen für das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag. Der SV Hartenrod sagte sein Spiel in Angelburg aufgrund eines Trauerfalls ab.