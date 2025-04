A-Liga: BSC Schwalbach sichert sich den Relegationsplatz

Kurz nach Wiederanpfiff brachte Ben Baumgärtner die Gastgeber dann in der 47. Minute in Führung. In der 54. Minute traf Eldin Spahic zum Ausgleich, „Kelkheim kam effektiv mit der ersten Möglichkeit zum 1:1“, berichtet Gremme.

In der zweiten Hälfte sei Schwalbach nicht mehr so drückend aufgetreten wie noch in den ersten 45 Minuten. Schließlich erzielte Sergejs Parfenovics in der 71. Minute den Siegtreffer. „Der Sieg geht in Ordnung“, sagt Gremme, der zudem betonte, dass es ein insgesamt gutes Fußballspiel von beiden Seiten gewesen sei, unterstützt von zahlreichen Zuschauern am Spielfeldrand.

Relegation im Fokus

Mit dem zweiten Platz hat der BSC nun die Chance auf den Aufstieg über die Relegation. Allerdings mahnt Gremme zur Geduld: „Wie man in den letzten Jahren gesehen hat, muss man erst einmal abwarten, was obendrüber passiert und wie der Verband das dann regelt.“ Aufgrund möglicher Abmeldungen oder Abstiege in höheren Klassen könnte es auch direkt zum Aufstieg reichen.

Bezüglich eines möglichen Relegationsgegners zeigt sich der sportliche Leiter gelassen. Man werfe zwar gelegentlich einen Blick auf die Tabelle, doch viele Mannschaften kenne man ohnehin schon. „Vielleicht schauen wir uns ein Spiel an, wenn der Gegner am letzten Spieltag feststeht“, sagt Gremme. Primär wolle die Mannschaft sich jedoch auf die eigene Leistung konzentrieren.

Aktuell kann der BSC Schwalbach auf einen vollen Kader zurückgreifen. Gremme hoffe, dass dies bis zum Saisonende so bleibe. Die Voraussetzungen für die entscheidenden Spiele stimmen jedenfalls: Die Trainingsbeteiligung sei sehr gut, die Stimmung innerhalb der Mannschaft hervorragend, und auch abseits des Platzes verstehe sich das Team blendend.

Mit Blick auf die kommende Saison denkt der Verein sowohl an die Kreisliga A als auch an die Kreisoberliga. „Klar, so spät im April planen wir natürlich für beide Ligen“, erklärt Gremme. Grundsätzlich sei aber Kontinuität das Ziel. Der sportliche Leiter sieht es positiv, dass aktuell alle Spieler an Bord bleiben wollen, sodass der BSC unabhängig von der Ligenzugehörigkeit mit einer eingespielten Truppe in die neue Runde gehen kann.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick: