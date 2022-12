A-Liga: Brensbacher Überraschungserfolg in Nachspielzeit SSV besiegt den Spitzenreiter Günterfürst mit 2:1 +++ Vielbrunn nun Erster

ODENWALDKREIS. Riesenüberraschung im Spitzenspiel der Kreisliga A: Die SSV Brensbach siegte beim bisherigen Spitzenreiter TSV Günterfürst in der Nachspielzeit mit 2:1 und macht damit den Weg frei, für die KSG Vielbrunn an die Spitze. Die wiederum in einem turbulenten Spiel den SV Beerfelden mit 5:4 niederrang und nun wieder vom Tabellengipfel grüßt.

TSV Seckmauern II – KSV Reichelsheim 4:5 (2:0). In Seckmauern erlebte TSV-Trainer Percy Schwinn zwei grundverschiedene Halbzeiten seiner Schützlinge. Zuerst führte die Schwinn-Elf nach Toren von Eduard Fuchs (21.) und Christian Verst (35.) verdient mit 2:0. „Da standen wir hinten recht gut, ließen keine Chance vom Gast zu“, so der Coach, doch dann leisteten sich die Platzherren katastrophale sechs Minuten, in denen sie drei Treffer von Robby Weimar (46.), Jannik Link (52.) und wiederum Weimar (53.) kassierten. Jonathan Bausch (70.) legalisierte zwar noch einmal, doch Seckmauerns Ordnung war dahin und damit anfällig: Reichelsheim nutzte vor allem die individuellen Fehler der Schwinn-Elf und ging durch Edwin Untereiner (75.) und Robby Weimar (82.) vorentscheidend mit 5:3 in Führung. Der Anschluss von Lukas Engel (90.+2) fiel zu spät.

TSV Günterfürst – SSV Brensbach 1:2 (1:1). Tobias Hastert (8.) brachte den TSV früh in Führung. Im direkten Gegenstoß landete nach einem starken Vortag der Kopfball von Tim Friedrich (9.) im Günterfürster Kasten. Lars Fornoff (22.) aus der Drehung hätte das 2:1 für die Gäste machen können, genauso wie Lukas Köbler (45.), der mit einem Foulelfmeter für die Günterfürster scheiterte. Waren es in der ersten Hälfte in einer ausgeglichenen Begegnung noch leichte Vorteile für die Gastgeber, produzierte der TSV nach der Pause keine wirklich zwingende Chance mehr. „Brensbach hat das defensiv auch ganz gut gemacht“, sagte Oliver Naas vom TSV. In der Nachspielzeit dann das 1:2 durch Julian Schaffnit (90.+1), mit dem kaum noch jemand gerechnet hatte.

TSV Hainstadt – TV Hetzbach 0:4 (0:2). Dreimal Jan Schwinn (14., 20, 67.) und Luca Edelmann (73.) trafen für die besseren Hetzbacher zum verdienten Auswärtserfolg. In der ersten Hälfte scheiterte Hainstadts Waios Floros gleich zweimal mit einem Foulelfmeter am reaktionsschnellen Hetzbacher Schlussmann Mario Cosic. „Da hielten wir auch noch recht gut dagegen. In der zweiten Hälfte hatten wir gegen ballsichere und spielerisch überzeugendere Hetzbacher einfach keine Chance mehr“, bewertete Bernd Büchner vom TSV. Zudem nahm der Gast zwei Hainstädter Gastgeschenke dankend an und fuhr den nächsten Erfolg in Richtung Aufstiegsambitionen ein.