A-Liga: Breitscheid holt 0:2 in Driedorf auf

Dillenburg. Die SG Obere Dill zieht an der Tabellenspitze der Fußball-A-Liga Dillenburg durch einen 2:1-Erfolg bei der SG Sinn/Hörbach davon. Denn die Verfolger SG Roth/Simmersbach (2:2 am Freitag in Eisemroth), VfL Fellerdilln (1:1 in Ballersbach), SV Herborn (3:5 in Merkenbach) verlieren den Anschluss. Der FC Merkenbach rückt durch den Dreier bei 60-minütiger Unterzahl in die Phalanx der Topteams ein. Einen weiteren Heimsieg feiert der FC Niederroßbach durch das 3:1 gegen den TSV Eibach. Unentschieden gingen die Partien Driedorf gegen Breitscheid (2:2, live im Stream) und SG Dietzhölztal gegen SSV Frohnhausen II (3:3, Oranier-Keeper Niklas Ludwig pariert zwei Elfer) aus. Bereits am Freitag trennten sich die SG Aartal und die SG Eschenburg II 1:1.