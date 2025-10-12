 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
David Linneborn (l., FV Breidenbach II) schirmt den Ball gegen Yannick Reichpietsch vom TuSpo Breidenstein ab. Bedei Teams trennen sich in der A-Liga 2:2. © Lars Hinter
A-Liga: Breidenstein und Obere Lahn überraschen

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Für Überraschungen sorgen in der Fußball-A-Liga Biedenkopf der TuSpo Breidenstein beim FV Breidenbach II und die SG Obere Lahn gegen den SSV Endbach/Günterod +++

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf haben die Kellerkinder TuSpo Breidenstein und SG Obere Lahn am Sonntag zu überraschen gewusst. Obere Lahn feierte gegen Favorit SSV Endbach/Günterod ein wichtiges 2:1 und Breidenstein holte beim FV Breidenbach II ein 2:2-Remis.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

