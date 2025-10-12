A-Liga: Breidenstein und Obere Lahn überraschen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf haben die Kellerkinder TuSpo Breidenstein und SG Obere Lahn am Sonntag zu überraschen gewusst. Obere Lahn feierte gegen Favorit SSV Endbach/Günterod ein wichtiges 2:1 und Breidenstein holte beim FV Breidenbach II ein 2:2-Remis.