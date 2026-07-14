 2026-07-13T13:30:28.901Z

Ligavorschau

A-Liga bis C-Liga Wetzlar: Was vor Saisonstart wichtig ist

Teaser KREISLIGEN WETZLAR: +++ Auf der Rundenbesprechung werden die Vereine aus den Wetzlarer A- bis C-Ligen fit für die Saison 26/27 gemacht. Was Clubs, Spieler und Zuschauer vor dem Auftakt wissen müssen +++

von Redaktion · Heute, 19:18 Uhr · 0 Leser
Gibt es in der neuen Saison wieder häufiger Grund zur Freude? Die SG Ehringshausen/Dillheim greift in der Fußball-A-Liga Wetzlar neu an. (Archivbild) © Isabel Althof
Gibt es in der neuen Saison wieder häufiger Grund zur Freude? Die SG Ehringshausen/Dillheim greift in der Fußball-A-Liga Wetzlar neu an. (Archivbild) © Isabel Althof

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Ehringsh./Dillh.

Aßlar-Werdorf. Fünf neue Mannschaften in der Fußball-B-Liga Wetzlar, gleich sechs in der A-Klasse und auch in den C-Ligen ist einiges anders. Bekannt und bewährt hingegen: die Rundenbesprechung vor dem Saisonstart, die am Samstag im Sportheim des FC Werdorf stattfand.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.