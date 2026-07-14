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Ligavorschau
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A-Liga bis C-Liga Wetzlar: Was vor Saisonstart wichtig ist
Teaser KREISLIGEN WETZLAR: +++ Auf der Rundenbesprechung werden die Vereine aus den Wetzlarer A- bis C-Ligen fit für die Saison 26/27 gemacht. Was Clubs, Spieler und Zuschauer vor dem Auftakt wissen müssen +++
Aßlar-Werdorf. Fünf neue Mannschaften in der Fußball-B-Liga Wetzlar, gleich sechs in der A-Klasse und auch in den C-Ligen ist einiges anders. Bekannt und bewährt hingegen: die Rundenbesprechung vor dem Saisonstart, die am Samstag im Sportheim des FC Werdorf stattfand.