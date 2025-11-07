A-Liga: Bei Michelstadt geht's auf und ab

ODENWALDKREIS. Es ist das Spiel des Jahres für den VfL Michelstadt in der Kreisliga A. Am Sonntag empfängt der VfL den Verfolger SV Hummetroth II (Anstoß 14.30 Uhr). Die Michelstädter stehen auf dem Relegationsplatz zwei. Drei Punkte dahinter rangiert der SVH II, hat aber noch ein Nachholspiel zu bestreiten.

„Wir sind die ,Auf-und-ab-Mannschaft’ derzeit“, beschreibt Michelstadts Sportlicher Leiter Marc Eidenmüller die derzeitige Lage beim VfL, der genauso wie der SV Hummetroth II mit einer schwankenden Form mehrere Punkte hat liegengelassen. Besonders das 2:2 bei Abstiegskandidat Türkspor Beerfelden entzündet die Diskussion. „Die schlimmen Platzverhältnisse bei Türkspor gehören verboten. Die Spieler, die dort auflaufen müssen, gefährden ihre Gesundheit“, legt der Lützelbacher in Diensten des VfL nach. In der zweiten Hälfte habe der VfL die Begegnung komplett kontrolliert, hatte sich gut auf die äußerst schwierigen Verhältnisse eingestellt: „In so einem Fall bringt eine Spitzenmannschaft die Führung, wie wir sie uns erarbeitet hatten, über die Zeit.“

Doch ein Standard, der aus dem Halbfeld kam, nutzte Beerfelden zum Ausgleich. „Da sind wir noch nicht reif genug. In so einer Situation fehlt uns ein Spieler, ein ganz erfahrener Mann, ein kantiger Typ, der die Situation einschätzen kann und da hingeht, wo es wehtut und der den Ball einfach kompromisslos klärt.“ Eigentlich verfügt der VfL über solche erfahrenen Fußballer, aber weder Ali Sadik (Kreuzband) noch Dennis Schitz aus dem Trainerteam sind gesund genug, um hier auf dem Platz weiterhelfen zu können. „Wir müssen am Korsett der Mannschaft arbeiten“, sagt Eidenmüller. Ömer Ari auf der Sechserposition wäre für den Lützelbacher einer, der diese Rolle übernehmen könnte. Jetzt richtet sich aber alles auf B-Liga-Meister SV Hummetroth II. „Unsere Spieler freuen sich auf den Vergleich, weil es eben in dieser Klasse ein Topspiel ist. Es wird sehr interessant werden, welche Qualität der SVH II personell mitbringt.“