A-Liga: Ballersbachs Rothe entscheidet Kellerduell in Eibach

Dillenburg. Wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-A-Liga Dillenburg sammelten am Wochenende der TSV Ballersbach (4:0 in Eibach), der FC Niederroßbach (2:0 gegen Roth/Simmersbach) und der SV Eisemroth (2:1 am Samstag gegen Aartal) ein. Dem Tabellenzweiten SV Herborn knöpfte die SG Sinn/Hörbach beim 1:1 einen Zähler ab. Davon profitierte der TuS Driedorf (7:1 gegen Oberscheld), der auf fünf Zähler an den Relegationsrang nach oben heranrückte. Die SG Eschenburg II ließ beim 7:1 Merkenbach keine Chance, ein turbulentes 4:4 lieferten sich der VfL Fellerdilln und der SSV Donsbach.