Im Fußball-A-Liga-Spiel des VfR Fehlheim II gegen den TSV Hambach (2:1) sahen die Torhüter beider Mannschaften nach Foulspiel die Rote Karte. (Symbolbild) Foto: dpa

A-Liga + B-Liga: Zweimal foulen die Torhüter Beim Fehlheimer 2:1 gegen Hambach fliegen beide Keeper früh vom Platz +++ B-Liga: Rettig rettet SG Gronau gegen ISC

Bergstraße. Darf eine Mannschaft für ein Vergehen doppelt bestraft werden? Schiedsrichter Murat Nas war am Donnerstagabend der Meinung: ja. Im Nachholspiel der Fußball-A-Liga zwischen dem VfR Fehlheim II und dem TSV Hambach erwischte es beide Male die Torhüter, beiden Platzverweisen folgten Strafstöße. Erst leistete sich Konrad Däbritz (TSV) ein Foulspiel im Strafraum, sah glatt Rot. Wenige Minuten später spielte sich auf der Gegenseite eine ähnliche Situation ab: Foul von Vincent Lang, Rot und Elfmeter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Um die Eingangsfrage zu beantworten: Ja, der Schiri darf doppelt bestrafen, nämlich dann, wenn er der Auffassung ist, dass der Torwart bei seinem Foul keine Chance hatte, den Ball zu spielen. Für Däbritz und Lang bedeutet der Platzverweis mindestens 14 Tage Fußballpause.

Gestern, 20:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim II TSV Hambach TSV Hambach 2 1 Abpfiff Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff nahm die Niederlage beim neuen Tabellenzweiten nicht tragisch: „Es gibt andere Spiele, die wir gewinnen müssen.“ In einer Partie auf überschaubarem Niveau überzeugten die Hambacher mit Einsatzwillen und in der Defensive, während spielerisch doch reichlich Luft nach oben war. Das wurde insbesondere nach dem Treffer zur Fehlheimer 2:1-Führung deutlich. „Da haben uns die Möglichkeiten gefehlt, das Spiel rumzureißen“, hatte Wolff keine Torchance seines TSV notiert. Das soll sich im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die TSV Auerbach II ändern.: „Wir dürfen uns keine dritte Niederlage in Folge erlauben gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.“ Auerbach ist mit sechs Punkten Vorletzter, Hambach (zehn Zähler) auf Rang zwölf abgerutscht.

Mit der Vorstellung seiner Mannschaft war Fehlheims Übungsleiter Nabil Hamzi („Unser Ziel ist weiterhin der Klassenerhalt“) grundsätzlich einverstanden, hätte sich aber gerade in der Offensive mehr Spielkontrolle gewünscht. „So blieb es bis zur letzten Minute spannend. Doch die Jungs haben das in der Defensive sehr gut gemacht“, lobte Hamzi die stärkste Abwehr in dieser Spielklasse. Tore: 1:0 Breir (15., Foulelfmeter), 1:1 Ktneh (23., Foulelfmeter), 2:1 Pritchett (56.). - Schiedsrichter: Nas (VfR Frankenthal). - Zuschauer: 50. - Bes. Vorkommnisse: Rot für Däbritz (11., TSV) und Lang (23., VfR) wegen Foulspiels. - Beste Spieler: Pritchett/geschlossene Leistung. Gestern, 19:30 Uhr SG Hammelbach/Scharbach SG HaScha FV Hofheim FV Hofheim 1 0 Abpfiff In einer von beiden Mannschaften sehr gut geführten Partie hatte die SG das Glück des Tüchtigen. „Und dies trotz schlechter personeller Voraussetzungen“, wie Trainer Oliver Zeug anmerkte. Das Tor des Tages fiel in der 36. Minute, als Florian Reinhard einen von Steffen Impe gehalteten Schuss im Gästetor unterbrachte. Tor: 1:0 Reinhard (36.). - Zuschauer: 90. – Beste Spieler: Rixecker, Hering, Wolf, Reinhard/geschlossene Leistung.

Nimm Du ihn, ich hab’ ihn sicher, so lautete das Motto in der Lampertheimer Abwehr in der 13. Minute. Trösels Dreh- und Angelpunkt Tizian Tomczyk sagte Danke und traf zur Gästeführung. „Trösel hat so gespielt, wie man auswärts spielen muss. Vorne effizient und hinten alles wegverteidigt“, lobte Lampertheims Co-Trainer Pablo Kelller den Gast aus dem Gorxheimertal. So hatten die Lampertheimer nur zwei gute Chancen. Niklas Klotz (40.) verfehlte aber ebenso wie David Gerber (78.). Tor: 0:1 Tomczyk (13.). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnisse: Rot für Taflan (79.), Schiedsrichterbeleidigung; Gelb-Rot für Bessler (TG, 90.), wiederholtes Foulspiel. – Beste Spieler: keine/Tomczyk