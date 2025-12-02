Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Auf dem Spielfeld blieb es in der A-Liga-Partie zwischen dem TSV Hambach und der TG Jahn Trösel zwar relativ ruhig, dafür ging am Spielfeldrand die Post ab. Kurz vor Schluss wurde die Partie beim Stand von 1:2 abgebrochen. – Foto: Frank Leber (Archivbild)
A-Liga: Aufgebrachte Fans sorgen für Spielabbruch beim TSV Hambach
Das Spiel TSV Hambach gegen TG Jahn Trösel nimmt ein unrühmliches Ende +++ Grund waren Geschehnisse auf und neben dem Platz
Auf dem Spielfeld blieb es relativ ruhig, draußen jedoch ging die Post ab. In der Nachspielzeit hatte der Schiedsrichter schließlich genug und brach das A-Liga-Spiel zwischen dem TSV Hambach und der TG Jahn Trösel ab. Zuvor hatte er zweimal beide Mannschaften in ihre Strafräume geschickt und die Kapitäne in den Mittelkreis gebeten, um die Lage zu beruhigen.
Die Partie sei nicht unfair gewesen, blickt Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff auf den Sonntagnachmittag in der heimischen Arena Auf Schalbert zurück. Gelbe Karten habe es eigentlich nur wegen Meckerns gegeben. Allerdings sei „Unruhe von draußen“ hereingetragen worden. Hambacher Zuschauer waren im zweiten Abschnitt mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen nicht einverstanden, unter anderem mit der Anerkennung des Treffers zum Tröseler Ausgleich. Dem sei schließlich ein „klares Foulspiel“ vorausgegangen, monierten die Gastgeber.