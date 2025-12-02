A-Liga: Aufgebrachte Fans sorgen für Spielabbruch beim TSV Hambach

Auf dem Spielfeld blieb es relativ ruhig, draußen jedoch ging die Post ab. In der Nachspielzeit hatte der Schiedsrichter schließlich genug und brach das A-Liga-Spiel zwischen dem TSV Hambach und der TG Jahn Trösel ab. Zuvor hatte er zweimal beide Mannschaften in ihre Strafräume geschickt und die Kapitäne in den Mittelkreis gebeten, um die Lage zu beruhigen.

Die Partie sei nicht unfair gewesen, blickt Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff auf den Sonntagnachmittag in der heimischen Arena Auf Schalbert zurück. Gelbe Karten habe es eigentlich nur wegen Meckerns gegeben. Allerdings sei „Unruhe von draußen“ hereingetragen worden. Hambacher Zuschauer waren im zweiten Abschnitt mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen nicht einverstanden, unter anderem mit der Anerkennung des Treffers zum Tröseler Ausgleich. Dem sei schließlich ein „klares Foulspiel“ vorausgegangen, monierten die Gastgeber.