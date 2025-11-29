A-Liga: Aschbachs Serie reißt

Bergstraße (kim). Die lange Serie ungeschlagener Spiele, zumeist mit Siegen abgeschlossen, ist bei A-Ligist TSV Aschbach gerissen. Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten TSV Auerbach II setzte es im Nachholspiel eine 3:4-Niederlage.

„Wir haben uns selbst geschlagen. Wir hätten dem Gegner früher den Zahn ziehen können“, sagt Trainer Thomas Baucsek und verweist auf zwei Schlüsselszenen. Beim Stand von 2:1 verschoss Anas Sanori einen an Nils Helfrich verschuldeten Elfmeter und gleich nach Wiederanpfiff traf Helfrich bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor. Dann kam der große Auftritt von Marcel Riebel, der zum 3:2 und 4:2 für die Gäste traf. Das erneute Erwachen der Aschbacher kam – auch nach der Gelb-Roten Karte für Andreas Betz (Auerbach) – zu spät. Baucsek: „Der Gegner macht aus vier Chancen vier Tore. Wir benötigen 15 Versuche.“ Am Sonntag gegen den TV Lampertheim (Anpfiff 14.30 Uhr) soll es wieder besser werden: „Die Mannschaft muss ihr anderes, gewohntes Gesicht zeigen.“

TG Jahn Trösel – VfR Fehlheim II 2:0 (0:0). Fünf starke Minuten genügten der TG Jahn zum Sieg im Nachholspiel. Dank weiterer Chancen der Tröseler nach zähem Beginn war der Dreier verdient, betonten übereinstimmend die Trainer Uwe Engert und Nabil Hamzi. Während Engert doch zuversichtlich zum Sonntagsspiel nach Hambach (Anpfiff 14.30 Uhr) fahren kann, beklagt Hamzi die Reihe abgesetzter Spiele seines Teams, das in den vergangenen Wochen kaum Spielpraxis sammeln konnte. Mit dem Verlauf der Hinrunde ist er dennoch zufrieden.

Die Fehlheimer sind bereits jetzt in der Winterpause, denn das für Sonntag terminierte Heimspiel gegen den SV/BSC Mörlenbach wurde abgesetzt. Die Stadt Bensheim hat den Platz gesperrt. Ein Nachholtermin wird noch gesucht.