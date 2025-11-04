A-Liga: Albania mit Befreiungsschlag, Espanol kassiert Last-Minute-Tor

Remis zwischen Schwarz-Weiß und Espanol Wiesbaden. – Foto: Frank Heinen

Wiesbaden . A-Ligist FC Albania feierte im Kellerduell gegen den SV Niedernhausen II ein überzeugendes 7:2. „Sehr erleichternd, dass wir das Sechs-Punkte-Spiel für uns entschieden haben. Das war eine reife Leistung von uns, die sich spätestens letzte Woche gegen Espanol schon angekündigt hat. Die Verletzten kommen nach und nach zurück, deswegen blicken wir trotz schwerer Brocken zuversichtlich in die nächsten Wochen“, hofft Albanias Vorsitzender „Naki“ Axhija weiter auf Zählbares.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Mit Trainer Gezim Zaskoku ist man derweil zufrieden: „Er macht den Job so, wie es sich der Vorstand vorstellt. Wir sind entsprechend glücklich mit ihm.“ Betim Bajrami war mit fünf Treffern der überragende Mann. Ferner netzten Gzim Rashica und Kenan Haziri. Für den SVN traf Mario Nogly doppelt.

Der SC Polonia verlor nach dem Rücktritt von Josip Zeravica auch in Naurod. Beim 2:4 stand Filip Michal Kolatorski, bisher Trainer der Zweiten, an der Linie, der mindestens bis zum Winter übernehmen wird. „Die Liga ist eng und wir haben ohne Probleme noch die Chance, oben ranzukommen. Wir hatten schwere Wochen mit Verletzungen und Sperren, aber wir glauben an uns“, bleibt der sportliche Leiter Jaroslaw Wosko zuversichtlich. Auf Seiten des FCN glänzte Simon Olsson mit einem Tor und zwei Vorlagen. Weiter trafen: Johannes Kopfinger, Maikel Pfaff, Quentin Duerdoth/ Marcin Cichuta, Adrian Jagiello.