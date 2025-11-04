 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Remis zwischen Schwarz-Weiß und Espanol Wiesbaden.
Remis zwischen Schwarz-Weiß und Espanol Wiesbaden. – Foto: Frank Heinen

A-Liga: Albania mit Befreiungsschlag, Espanol kassiert Last-Minute-Tor

Kellerkind unter Trainer Gezim Zaskoku erfolgreich +++ 1:1 zwischen Schwarz-Weiß und CD Espanol

Wiesbaden . A-Ligist FC Albania feierte im Kellerduell gegen den SV Niedernhausen II ein überzeugendes 7:2. „Sehr erleichternd, dass wir das Sechs-Punkte-Spiel für uns entschieden haben. Das war eine reife Leistung von uns, die sich spätestens letzte Woche gegen Espanol schon angekündigt hat. Die Verletzten kommen nach und nach zurück, deswegen blicken wir trotz schwerer Brocken zuversichtlich in die nächsten Wochen“, hofft Albanias Vorsitzender „Naki“ Axhija weiter auf Zählbares.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
7
2
Abpfiff

Mit Trainer Gezim Zaskoku ist man derweil zufrieden: „Er macht den Job so, wie es sich der Vorstand vorstellt. Wir sind entsprechend glücklich mit ihm.“ Betim Bajrami war mit fünf Treffern der überragende Mann. Ferner netzten Gzim Rashica und Kenan Haziri. Für den SVN traf Mario Nogly doppelt.

So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
4
2
Abpfiff

Der SC Polonia verlor nach dem Rücktritt von Josip Zeravica auch in Naurod. Beim 2:4 stand Filip Michal Kolatorski, bisher Trainer der Zweiten, an der Linie, der mindestens bis zum Winter übernehmen wird. „Die Liga ist eng und wir haben ohne Probleme noch die Chance, oben ranzukommen. Wir hatten schwere Wochen mit Verletzungen und Sperren, aber wir glauben an uns“, bleibt der sportliche Leiter Jaroslaw Wosko zuversichtlich. Auf Seiten des FCN glänzte Simon Olsson mit einem Tor und zwei Vorlagen. Weiter trafen: Johannes Kopfinger, Maikel Pfaff, Quentin Duerdoth/ Marcin Cichuta, Adrian Jagiello.

So., 02.11.2025, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
1
1

Der CD Espanol musste bei Schwarz-Weiß kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
3
3
Abpfiff

Auch der SC Klarenthal kam beim SV Schierstein 13 erst kurz vor dem Ende zum 3:3-Remis.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
2
0
Abpfiff

So., 02.11.2025, 12:00 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
4
4
Abpfiff

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
2
4
Abpfiff

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
3
2

