A-Liga: Aderlass stellt Hummetroth vor Herausforderung

Die überlegene Meisterschaft mit 29 Siegen in 30 Spielen hatte auch einige Umwege zu durchschreiten: Tino Lagator, in der Mannschaft ein sehr geschätzter Trainer, verließ den Klub im Winter, um einen Frankfurter Kreisoberligisten vor dem Abstieg zu retten. Er hat mittlerweile bei der SG Sandbach angeheuert. Daraufhin musste Dusan Drakulic alleine weitermachen und setzte die Erfolgsserie übergangslos fort. „Der Respekt gehört Dusan, der das mit der Mannschaft souverän durchzog“, drückt Nguyen wiederum seine Wertschätzung aus.

Die neue A-Liga-Spielzeit sollte eine Durchgangsstation auf dem Weg in die Kreisoberliga werden. Es zähle nur der Aufstieg, wie es der damalige Coach Dusan Drakulic ausdrückte. Aus damaliger Sicht war das auch durchaus realistisch. Doch die Vorzeichen haben sich grundlegend geändert: Mehrere Spieler, die noch zuvor für die neue Spielzeit zugesagt hatten, wechselten unmittelbar vor Ablauf der Wechselfrist - der Großteil nach Sandbach. Damit kann der Club seine Saisonziele nicht mehr halten, wie es der neue Sportliche Leiter Christopher Nguyen ausdrückte. „Schauen wir mal, wo wir in der Winterpause stehen, da können wir bei den Zielen notfalls auch nachlegen.“

Der Kader verliert richtige Leistungsträger, wodurch das Hummetröther A-Liga-Aufgebot auf 13 oder 14 Spieler zusammenschrumpft. Das neu verpflichtete Trainergespann Odysseas und Waios Floros wird gleich zu Beginn ihres Engagements vor ein großes Problem gestellt. Nguyen packte das Problem sofort an, ließ mit dem Trainergespann ein Sichtungstraining durchführen. Im Rahmen des Castings wollte und will noch immer der SVH II neue Spieler rekrutieren, die in der Lage sein sollen, dem SVH II vielleicht doch noch zum ursprünglichen Durchmarsch in die Kreisoberliga zu verhelfen. Wie Christopher Nugyen mitteilte, gibt es bereits drei Spieler, mit denen man sich einig sei: „Es muss mit den abgebenden Vereinen noch abschließenden Wechselvereinbarungen getroffen werden.“

Verein setzt langfristig auf Odysseas und Waios Floros

Eingeplant sei ohnehin, dass aus dem Hessenliga-Kader der ersten Garnitur zu jedem A-Liga-Spieltag ein bis zwei Fußballer die Ambitionen der Zweiten unterstützen werden. Eines wurmt Christopher Nguyen aber noch immer: „Wenn uns die Jungs früher gesagt hätten, dass sie in diesem Sommer wechseln wollen, dann hätte der SVH planvoller bei Neuverpflichtungen vorgehen können. So ist alles etwas auf Kante genäht und für das Trainergespann schwierig, noch eine vernünftige Vorbereitung durchzuführen.“ Nicht zu verhindern war, dass auch noch Torwart Markus Zatocil aus beruflichen Gründen geht. Der B-Liga-Meister kann derzeit gerade noch auf zwölf, dreizehn Spieler bauen. Mit Odysseas und Waios Floros plane der Club langfristig: „Wir wollen mit ihnen etwas neues Tragfähiges aufbauen“, gibt Nguyen Einblick in die Überlegungen des Hessenliga-Aufsteigers.