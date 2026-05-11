A-Liga: Achter Sieg in Folge für Türk Gücü Türk Gücü Rüsselsheim steht kurz vor dem Titel in der A-Liga Groß-Gerau, während Nauheim im Kampf um Rang zwei vorlegt und Ginsheim II weiter Sieg um Sieg einfährt. von Gabi Wesp-Lange · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Jubel bei Türk Gücü Rüsselsheim. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Nun ist die Meisterschaft zum Greifen nah: Nach dem 5:1 über Leeheim/Wolfskehlen kann Türk Gücü Rüsselsheim am kommenden Sonntag zuhause gegen Opel Rüsselsheim den Titelgewinn in der A-Liga und den KOL-Aufstieg perfekt machen. Im Kampf um Platz zwei behielt der SV 07 Nauheim mit 3:1 beim SC Opel die Oberhand, während die SSV Raunheim gegen Hillal Rüsselsheim zu einem kampflosen Sieg kam, da der Tabellendrittletzte absagen musste. „Wir hatten zu viele Ausfälle“, bedauerte Hillal-Interimscoach Said Belhadj.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Mit einem klaren 6:0 über Hellas Rüsselsheim und vier Toren von Ben Neuberger setzte der VfB Ginsheim II seine starke Erfolgsserie fort, brachte schon den achten Sieg in Folge aufs Konto und schob sich nun vor Gernsheim und vor die SV 07 Bischofsheim, die gegeneinander unentschieden spielten, unter die Top Vier.

Gestern, 15:00 Uhr FC Türk Gücü Rüsselsheim FC Türk Gücü SG Leeheim/Wolfskehlen SG Leeheim/Wolfskehlen 5 1 Abpfiff „Die Jungs haben das sehr gut gemacht, alle waren stark“, sah Türk-Teammanager Seyfettin Ellekoglu vor mehr als 100 Zuschauern eine feine Leistung seines Teams. „Serdar Erdinc hat die Mannschaft wieder gut vorbereitet und gut geführt.“ Joel Trbojevic gelang ein sehenswertes Tor in der Schlussphase, als er direkt nach dem Anschlusstreffer der Gäste vom Mittelkreis aus zum 5:1 einschoss. „Jetzt wollen wir gegen Opel die Meisterschaft klar machen“, betont Ellekoglu. Tore: 1:0 Celik (11.), 2:0 Trbojevic (45.), 3:0, 4:0 Koc (60., 65.), 4:1 Krüger (85.), 5:1 Trbojevic (86.).

Opel-Coach Özkan Alik sprach von einem „ausgeglichenen Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten vor dem 0:1 schon drei klare Chancen durch Zakaria El Ouasdi, Ricardo Schuhmann und Julian Lorenz.“ Vor der Pause gelang El Ouasdi der Ausgleich. Auch nach dem zweiten Treffer von Nauheim (64.) waren die Gastgeber noch voller Hoffnung. „Aber wir haben in der zweiten Halbzeit wieder zu wenig aus unseren Chancen gemacht“, monierte Alik, der bereits für ein weiteres Jahr beim SC Opel verlängert hat. Tore: 0:1 Deanovic (19.), 1:1 El Ouasdi (43.), 1:2, 1:3 El Funte (64., 90.).

Mit vier Treffern in Folge hat Ben Neuberger groß aufgetrumpft bei Ginsheim. „Das war sehr souverän und zur Halbzeit schon entschieden“, freute sich Trainer Fatih Baser über den nächsten Sieg in der grandiosen Rückrundenserie. „Dabei hatten wir noch diverse Großchancen. Doch unser Ex-Keeper hat stark gehalten“, zollte der Coach Steven Hart Respekt, der im Winter von Ginsheim zu Hellas gewechselt war. Baser bleibt auch nächste Saison Trainer beim VfB II. Tore: 1:0 Houmami (27.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Neuberger (30., 39., 64., 75), 5:1 Carbone (84.).

Obwohl es für beide Teams um nichts mehr ging, berichtete Frank Schock, Vorstandssprecher bei der SV 07, von einem „munteren Spiel. Da war viel Tempo drin. Ich denke, dass 1:1 ist leistungsgerecht.“ Mit Trainer Florian Bernard haben sich die Bischofsheimer schon seit langem auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Tore: 1:0 Hashas (16.), 1:1 Sattler (74.).

SG Dornheim – SG Trebur-Astheim 1:1 (0:0). „Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt“, hob SG-Coach Rino Bauso hervor. „Da müssen wir uns mit drei Toren belohnen, gehen aber mit einem 0:0 in die Pause. Danach hat man unser Spiel vom Donnerstag in den Beinen gemerkt. Wir gehen zwar 1:0 in Führung, aber nach dem 1:1 war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.“ Am Ende kam Trebur-Astheim noch mal gefährlich allein vors Tor. Es blieb jedoch bei der Punkteteilung. Tore: 1:0 Astheimer (58.), 1:1 Ngo (66.).

Nach einem 0:1-Rückstand hat Yasin Kapucu die Sportfreunde mit zwei Toren in Führung gebracht. Doch konnten die Gäste trotz Unterzahl ausgleichen und kamen kurz vor Schluss durch Tarek Maouch noch zum Sieg. „Das war ein ausgeglichenes Spiel. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber Klein-Gerau hat gut gekontert“, meinte Ali Yap, Trainer bei den Sportfreunden. Tore: 0:1 Maouch, 1:1, 2:1 Kapucu, 2:2 Lamkadmi, 2:3 Maouch. Gelb-Rot: Alomerovic (SV).