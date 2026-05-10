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Ligabericht
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A-Liga: Acht Tore, drei Schützen bei Merkenbach gegen RoSi
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Liga: Spektakel bei Merkenbach gegen RoSi. Rückschläge im Kampf um den Klassenerhalt für Sinn/Hörbach und Frohnhausen II. Kampflose Punkte für Aartal +++
Dillenburg. Das Spiel des Tages in der Fußball-A-Liga Dillenburg ereignete sich in Merkenbach, wo der gastgebende FC in den letzten zehn Minuten einen Drei-Tore-Rückstand gegen die SG Roth/Simmersbach noch in ein 4:4 drehte. Bemerkenswert: Jeremy Hermann erzielte dabei einen Hattrick. Bei den Gästen war Felix Heintz zuvor mit einem Viererpack erfolgreich. Unentschieden trennten sich auch der TSV Ballersbach und der SV Herborn beim 3:3.