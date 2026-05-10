A-Liga: Acht Tore, drei Schützen bei Merkenbach gegen RoSi

Eisemroths Doppeltorschütze Jakob Peipert (li) und Denis Seldenreich von Frohnhausen II im Kampf um den Ball. Der SV siegt vor 120 Zuschauern 4:0 gegen die SSV-Reserve. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. Das Spiel des Tages in der Fußball-A-Liga Dillenburg ereignete sich in Merkenbach, wo der gastgebende FC in den letzten zehn Minuten einen Drei-Tore-Rückstand gegen die SG Roth/Simmersbach noch in ein 4:4 drehte. Bemerkenswert: Jeremy Hermann erzielte dabei einen Hattrick. Bei den Gästen war Felix Heintz zuvor mit einem Viererpack erfolgreich. Unentschieden trennten sich auch der TSV Ballersbach und der SV Herborn beim 3:3.