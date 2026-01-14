A-Liga: Abstiegskandidaten haben Hoffnung

Kreis Groß-Gerau. Die halbe Liga hat noch Aufstiegschancen. Das breite Mittelfeld konnte schon ordentlich punkten und ein deutliches Polster zur Abstiegszone aufbauen. Für die drei Mannschaften am Tabellenende dürfte es jedoch schwer werden, aus dem Keller der Fußball-A-Liga herauszukommen. Gerade die beiden Letzten, SKG Bauschheim und SV Klein-Gerau, haben bereits satte 15 und 19 Punkte Rückstand auf den sicheren 14. Platz.

Beim Drittletzten Hillal Rüsselsheim sind es zwar auch schon neun Zähler Abstand. Trainer Samir Blaut ist aber voller Hoffnung, den Relegationsplatz noch abgeben zu können. „Ich glaube fest daran, dass wir das packen. Allerdings müssen die Spieler den Kampf annehmen, voll mitziehen und im Training immer motiviert sein. Und ganz wichtig ist es, dass alle wieder da sind.“

Nach vielen Ausfällen in der Hinrunde freut sich Blaut auf die Rückkehr von Otman Manssouri und Soufian El-Allali ins zentrale Mittelfeld. „Außerdem hoffe ich, dass Anas El Ouasdi im März nach seiner Fußverletzung wieder einsteigen kann und Said Belhadj weniger mit Verletzungen zu kämpfen hat. Denn ich bin sicher: Wenn wir komplett sind, hätten wir nichts mit dem Abstieg zu tun. Das haben wir ja am Saisonanfang bei unseren Siegen gegen Nauheim und Rot-Weiß Walldorf gezeigt. Aber manchmal konnte ich dann nicht mal auf die Hälfte des Kaders zurückgreifen und musste aus der zweiten Mannschaft auffüllen.“

Nach der Winterpause geht es für den FC Hillal, der in Rachid Dadda einen erfahrenen neuen Sportdirektor gewinnen konnte, am 1. März gegen die direkt vor ihm stehenden Sportfreunde aus Bischofsheim richtungsweisend los. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, möchte Blaut mit einem Sieg möglichst gleich auf sechs Zähler zu den Sportfreunden aufschließen – es wäre ein hoffnungsvoller Start.

Bauschheim mit bereits drei Trainerwechseln

Mit aktuell sechs Punkten Rückstand auf Hillal liegt die SKG Bauschheim als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz. Nach bereits drei Trainerwechseln in der Hinrunde konnte sie bisher nur sieben Zähler aufs Konto bringen. „Aber ich hoffe, dass wir die Klasse halten können“, will Abteilungsleiter Andreas Weist nicht den Kopf in den Sand stecken. Nach den ersten Spielen im März bei der SSV Raunheim (8.) und zuhause gegen Trebur-Astheim (12.) müsste allerdings spätestens im Kellerduell gegen Klein-Gerau (15.) dringend ein Sieg her.

Doch will natürlich auch der SV Klein-Gerau hier unbedingt einen Dreier holen. Obwohl es für das Schlusslicht bislang erst zu drei Punkten reichte, sieht Trainer Marcel Heuer den Zug keineswegs abgefahren. „Wir träumen immer noch davon, den Klassenerhalt zu schaffen. Und wenn wir alle tatkräftig anpacken, ist das auch machbar. Dabei hoffe ich, dass unsere ganzen Verletzten wieder zurückkommen. In der Hinrunde waren wir ja arg gebeutelt durch viele Ausfälle.“

Zwei Abgänge für Klein-Gerau

Wichtig sei es nun, „gerade gegen die Teams aus dem unteren Drittel zu punkten“, betont Heuer. Neben einem Sieg am 15. März in Bauschheim würde er daher auch zwei Wochen später zuhause gegen den SC Opel Rüsselsheim zu gerne etwas mitnehmen. Auf Joel Ortega (zum TSV Goddelau) und Gianluca La Pietra (zum SV Nauheim) müssen die Klein-Gerauer zwar künftig verzichten. Doch wollen sie alles daransetzen, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Und wie Heuer hinzufügt, „sind wir guter Dinge, noch Verstärkung zu bekommen“.





