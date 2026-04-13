A-Liga: Abstiegskampf spitzt sich zu SV Niedernhausen II sorgt mit Kantersieg gegen Meso-Nassau für Aufsehen +++ Albania besiegt Schierstein 13 von Alexander Knittel · Heute, 17:08 Uhr · 0 Leser

Der SV Niedernhausen II sorgte mit einem deutlichen Sieg gegen Meso-Nassau für Aufsehen. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Die Lage im Tabellenkeller der Wiesbadener A-Liga spitzt sich weiter zu. So feierte der SV Niedernhausen II drei ganz wichtige Punkte beim überraschenden 7:2 gegen Aufstiegskandidat SC Meso-Nassau. „Mit solchen Spielen verspielt man den Aufstieg. Mich ärgert die Art und Weise der Niederlage enorm“, schimpfte Meso-Spielertrainer Markus Bozan.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gestern, 12:30 Uhr SV Niedernhausen SV Niedernhs II SC Meso-Nassau Wiesbaden Meso-Nassau 7 2 Abpfiff „So dürfen wir uns niemals abschießen lassen“ Die Seinen kamen eigentlich gut in die Partie: „Wir hatten in der ersten halben Stunde fünf sichere Torchancen und nutzen nur eine davon. Niedernhausen macht dann mit der ersten Chance direkt den Ausgleich und eine Minute später sofort den Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel bekommen wir dann ganz bitter direkt nach Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag.“ Goalgetter Aleksandr Karapetyan verkürzte nochmal 20 Minuten vor Schluss zum 3:2, doch die Tore fielen in der Schlussphase erneut auf der Gegenseite. „So dürfen wir uns niemals abschießen lassen. Das ist kein Auftreten eines Aufstiegskandidaten. Wir werden die Woche nochmal darüber sprechen“, ärgerte sich Bozan über vier Gegentore in den letzten zehn Minuten.