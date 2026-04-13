 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

A-Liga: Abstiegskampf spitzt sich zu

SV Niedernhausen II sorgt mit Kantersieg gegen Meso-Nassau für Aufsehen +++ Albania besiegt Schierstein 13

von Alexander Knittel · Heute, 17:08 Uhr · 0 Leser
Der SV Niedernhausen II sorgte mit einem deutlichen Sieg gegen Meso-Nassau für Aufsehen.
Der SV Niedernhausen II sorgte mit einem deutlichen Sieg gegen Meso-Nassau für Aufsehen. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Die Lage im Tabellenkeller der Wiesbadener A-Liga spitzt sich weiter zu. So feierte der SV Niedernhausen II drei ganz wichtige Punkte beim überraschenden 7:2 gegen Aufstiegskandidat SC Meso-Nassau. „Mit solchen Spielen verspielt man den Aufstieg. Mich ärgert die Art und Weise der Niederlage enorm“, schimpfte Meso-Spielertrainer Markus Bozan.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
7
2
Abpfiff

„So dürfen wir uns niemals abschießen lassen“

Die Seinen kamen eigentlich gut in die Partie: „Wir hatten in der ersten halben Stunde fünf sichere Torchancen und nutzen nur eine davon. Niedernhausen macht dann mit der ersten Chance direkt den Ausgleich und eine Minute später sofort den Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel bekommen wir dann ganz bitter direkt nach Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag.“ Goalgetter Aleksandr Karapetyan verkürzte nochmal 20 Minuten vor Schluss zum 3:2, doch die Tore fielen in der Schlussphase erneut auf der Gegenseite. „So dürfen wir uns niemals abschießen lassen. Das ist kein Auftreten eines Aufstiegskandidaten. Wir werden die Woche nochmal darüber sprechen“, ärgerte sich Bozan über vier Gegentore in den letzten zehn Minuten.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
6
1

Schlusslicht FC Albania verkürzte nach einem weiteren überzeugenden Auftritt beim 6:1 gegen Schierstein 13 den Rückstand auf einen Punkt. Die Luft für die Reserven des SV Erbenheim (0 Punkte aus den letzten 5 Spielen) und des FC Naurod (3 Punkte auf den letzten 5 Spielen) wird derweil dünner.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
6
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
6
1
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
2
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
4
6
Abpfiff

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
3
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
3
1
Abpfiff