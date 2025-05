A-Liga-Absteiger Thalfang präsentiert künftigen Coach

Im Großen und Ganzen soll der Nachfolger von Markus Stein, der sich künftig vorerst mehr auf die Entwicklung seines in der E-Jugend von Eintracht Trier spielenden Sohnes Joscha (FuPa berichtete) konzentrieren will, auf den bestehenden Kader zurückgreifen können. Klar ist aktuell, dass Josua Nisius (zum SV Föhren) die Hochwälder ebenso verlassen wird, wie sein bereits im Winter zur SG Trittenheim gewechselter Bruder Elia. Nach Angaben von Weckschmied wird Mittelfeldspieler Sebastian Bollig (32) altersbedingt wohl aufhören. Der neue Coach ist 33 und will sich nach Angaben des SG-Chefs aufs Coaching konzentrieren: „Nach mehreren Kreuzbandrissen sieht sich Jan eigentlich nicht mehr auf dem Platz.“

Neuzugänge seien noch möglich. Druck sehen sie bei der SG aber keinen. „Der Kader ist stark genug, um in der B-Liga oben mitzuspielen.“ Was jetzt wieder kommen müsse, seien das Spielglück und der Glaube daran. Weckschmied trauert mehreren knapp verpassten Punktgewinnen oder gar Siegen hinterher. Alleine in den vergangenen Wochen kassierte man immer wieder noch in den Schlussminuten entscheidende Gegentreffer, wie etwa im Duell beim SV Wittlich in der Nachspielzeit den zum 3:3-Ausgleich. Mitabsteiger Moseltal-Maring glich in der Schlussminute zum 1:1 aus, ebenso wie Bremm, das so aus einem 0:2 noch ein 2:2 machte.

Sorgen bereitet Weckschmied aktuell die zweite Mannschaft, Diese spiele zwar in der Kreisliga C16 eine bärenstarke Runde und ist momentan Fünfter, das personelle Auf und Ab irritiert ihn aber: „In der Hinrunde mussten wir Leute nach Hause schicken, weil wir zu viele hatten, vor ein paar Wochen habe ich mit meinem 52 Jahren aber noch selbst beim 2:8 gegen die SG Hermeskeil mitspielen müssen.“ Weckschmieds Sohn Felix macht trotz des in den vergangenen sechs Wochen personell bedingt nur noch ein einziges Mal (!) möglichen Trainings weiter. Dessen Trainerkollege Martin Parage zieht es nach Einschätzung des SG-Vorsitzenden berufsbedingt demnächst wohl in die USA, weshalb er dann nicht mehr als zweiter Coach zur Verfügung steht.