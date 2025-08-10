Die SG Trebur-Astheim durfte vor toller Kulisse einen 7:1-Sieg bejubeln. – Foto: Dominik Claus - Archiv

A-Liga: 7:1-Heimsieg vor 1000 Zuschauern Kerbestimmung bei der SG Trebur-Astheim in der A-Liga +++ Klarer Sieg auch für Spitzenreiter SG Dornheim

Kreis Groß-Gerau. Klarer Sieg zur Kerb: Mit einem 7:1 über die SKG Bauschheim haben die Fußballer der SG Trebur-Astheim vor einer Riesenkulisse mit rund 1.000 Zuschauern den ersten Rundenerfolg gefeiert. Auch die SG Dornheim setzte sich in der A-Liga Groß-Gerau bei ihrem 5:1 über Aufsteiger SV 07 Bischofsheim deutlich durch. Ebenso der VfB Ginsheim II, der die SG Leeheim/Wolfskehlen mit 6:2 bezwang. Hellas Rüsselsheim und die Sportfreunde Bischofsheim brachten ebenfalls die ersten drei Punkte aufs Konto. Da bisher noch keine Mannschaft zweimal gewonnen hat, führen die Dornheimer mit drei Punkten und dem besten Torverhältnis die Tabelle an.

Fr., 08.08.2025, 20:00 Uhr SG Trebur/Astheim 7 SKG Bauschheim 1 Abpfiff

Bei der grandiosen Heimatmosphäre spielten die Gastgeber groß auf und trumpften mit sieben Toren auf. „Wir haben die Bauschheimer mit Angriffspressing hinten reingedrückt. Sie kamen hinten nicht raus“, sah Kapitän Justin Auth sein Team dominieren und zur Halbzeit schon 4:1 führen. Und wie er betonte, „haben wir diesmal tatsächlich an die 1000 Tickets verkauft. Letztes Jahr waren es an Kerb auch schon 850“. Auch für Gästetrainer Amin Armend Mustafa ging der Sieg „verdient an die Treburer. Sie haben ein eingespieltes Team. Wir sind jung und müssen noch lernen. Aber wir hatten auch Chancen und wurden mehrmals elfmeter-reif gefoult.“

Tore: 1:0 Harth (4.), 2:0 Achilles (18.), 3:0 Sohn (28.), 3:1 Krallinger (31.), 4:1 Fuchs (42.), 5:1 Behnke (72.), 6:1 Opoku (81.), 7:1 Mundschenk (83.).

„Das war sehr gut fürs erste Pflichtspiel“, freute sich SG-Coach Tom Schmuck über einen deutlichen Auftaktsieg. „Dabei hätten wir auch noch zwei, drei Tore mehr machen können, waren aber etwas zu überhastet.“ Wie Frank Schock von der SV 07 feststellen musste, „waren wir ohne unsere Urlauber Ihsan Celiker, Maxi Esposito, Jona Vonderlind und Arsenii Reih und ohne den gesperrten Elyas El Youssfi ziemlich chancenlos. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.“ Tore: 1:0 Astheimer (22.), 2:0 Putzenlechner (48.), 3:0 Astheimer (53.), 4:0 Mahmoud (57.), 5:0 Bender (63.), 5:1 Capan (78.).

„Wir haben ein starkes Spiel gemacht, sehr ruhig, mit schönen Toren“, zeigte sich der neue VfB-Coach Fatih Baser hochzufrieden mit dem ersten Rundeneinsatz. „Dabei haben wir die ganze erste Halbzeit dominiert.“ Zur Pause stand es bereits 4:0. Danach schaltete Ginsheim einen Gang runter, erhöhte aber noch auf 6:0, ehe die Gäste noch zu zwei späten Treffern kamen. Bei der SG musste Spielertrainer David Ulrich erkennen: „Ginsheim war abgezockter. Wir haben viel Lehrgeld bezahlt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aber noch mal gewehrt.“ Tore: 1:0 Akodad (14.), 2:0 Varlik (31.), 3:0 Kawada (38.), 4:0 Akodad (40.), 5:0 Kiran (60.), 6:0 Attia (76.), 6:1 Thorsten Steinmetz (88.), 6:2 Zdjelar (90.).

„In den ersten 30 Minuten haben wir den Bus verpasst. Da waren wir noch nicht auf dem Platz“, sah Klein-Geraus Co-Trainer Patrick Boy sein Team schnell 0:2 hinten. „Nach dem Anschlusstreffer Mitte der zweiten Halbzeit hatten wir aber noch Möglichkeiten zum Ausgleich.“ Nick Rothenburger traf jedoch nur die Latte. Bei Hellas freute sich Trainer Theo Symeonakis über einen „verdienten Sieg. Dabei haben wir noch Chancen liegen lassen. Raffael Baumgärtner traf zweimal Aluminium.“ Tore: 0:1 Ayoub (1.), 0:2 Bojand (7.), 1:2 Witt (16. FE), 1:3 Baumgärtner (24.), 1:4 Mabrouk (30.), 2:4 Witt (44. FE), 3:4 Aiuto (63.).