A-Liga: 6:0 für Gernsheim und Bischofsheim

Klein-Gerau/Bischofsheim. Mit einem klaren 6:0-Erfolg beim Schlusslicht SV Klein-Gerau haben sich die Fußballer von Concordia Gernsheim am Donnerstagabend an die Spitze der A-Liga Groß-Gerau gesetzt und sind als einzige Mannschaft weiter ungeschlagen. Allerdings können sie morgen von Türk Gücü Rüsselsheim wieder entthront werden. Im zweiten Spiel am Donnerstag trumpfte auch Aufsteiger SV 07 Bischofsheim zuhause über Tabellennachbar Hillal Rüsselsheim mit sechs Toren auf und schob sich auf Platz neun ins Mittelfeld vor.

Die weiter ohne Punktgewinn am Tabellenende stehenden Klein-Gerauer hatten gut begonnen und ordentlich dagegen gehalten, wie Trainer Marcel Heuer fand. „Wir waren sehr gut im Spiel und hätten vor dem 0:1 auch selbst in Führung gehen können. Die letzten drei Tore haben wir erst in den letzten acht Minuten durch zu viele Fehler gefangen. Aber wir können auf das Spiel aufbauen. Die Mannschaft hat das ordentlich gemacht. Und jetzt werden wir als nächstes gegen Leeheim/Wolfskehlen noch eine Schippe drauflegen.“

Auf Gernsheimer Seite meinte Trainer Hamza Elezovic: „Das war ein Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten, und in der Höhe verdient. Die Einstellung hat gestimmt bei uns. Wir sind zufrieden.“