A-Kreisliga-Live: Waldniel lässt Meerbusch-Drittauswahl keine Chance

Bereits am Freitagabend ist die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen. Im Eröffnungsspiel empfing der SC Rhenania Hinsbeck den SC Schiefbahn zum Auftaktduell. Nach spektakulärem Spielverlauf stand schlussendlich ein torreiches 4:4-Remis auf der Anzeigetafel. Am Sonntagmittag sind nun auch Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und die Drittauswahl des TSV Meerbusch in die neue Saison gestartet: Mit einem souveränen 3:1-Auswärtserfolg wurden die Gäste aus Waldniel schlussendlich ihrer Favoritenrolle gerecht.

"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

______________

Das ist der erste Spieltag:

Mit dem SC Rhenania Hinsbeck und dem SC Schiefbahn standen sich zum Auftakt zwei Kontrahenten gegenüber, die die vergangene Spielzeit in unterschiedlichen Tabellenregionen beendet haben: Während die Rhenania erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, lief der SC Schiefbahn auf Rang sieben ein. Im direkten Duell am ersten Spieltag sollte es nun aber sofort zur Sache gehen: Nachdem in der ersten halben Stunde noch kein Treffer zu bejubeln war, sollte sich dies folglich schlagartig ändern: Durch einen lupenreinen Hattrick von Hinsbeck-Stürmer Marius Wenzel gingen die Hausherren mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Katakomben. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierten die Gäste ein ganz anderes Gesicht: Durch Treffer von Simon Vieten, Jens Seyferth und Kilian Russel gelang den Rot-Weißen binnen 20 Minuten der Ausgleich, ehe der eingewechselte Marco Heryschek die Rhenania zehn Minuten vor Schluss wieder auf die Siegerstraße brachte. Doch Patrick Leenen machte den Hausherren aus Hinsbeck mit seinem späten Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit schlussendlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung und sorgte für eine Punkteteilung zum Auftakt.

Während sich der SC Waldniel bereist gegen Ende des vergangenen Jahres aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga zurückzog und folglich als Tabellenschlusslicht in die A-Kreisliga abstieg, stand nun nach langer Zeit mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft der Auftakt in die neue Spielzeit auf dem Programm. Beim TSV Meerbusch III behielten die Blau-Weißen schlussendlich die Oberhand und siegten mit 3:1. Nach einer knappen Viertelstunde Spielzeit war es Paul Wilms, der zum frühen 1:0 für die Gäste traf. Knappe zehn Minuten darauf hatte der TSV allerdings die passende Antwort parat und kam zum Ausgleichstreffer. Das 1:1 sollte aber nicht lange halten, schließlich besorgte Waldniel-Akteur Fabian Wick noch vor dem Seitenwechsel die erneute Führung für den SC. Im zweiten Durchgang ließ der Bezirksliga-Absteiger dann nicht mehr anbrennen und legte durch Stürmer Lars Bonsels den entscheidenden 3:1-Siegtreffer nach.

Heute, 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld Anadolu VfR Krefeld-Fischeln VfR Fischeln II 2 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr SSV Strümp SSV Strümp TuRa Brüggen Brüggen II 1 0 PUSH

Heute, 17:00 Uhr FC Hellas Krefeld FC Hellas DJK VfL Willich VfL Willich 17:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr TuS Gellep TuS Gellep Hülser SV Hülser SV 0 1 PUSH

____

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag

22.08.25 SC Schiefbahn - Anadolu Türkspor Krefeld

24.08.25 VSF Amern II - Hülser SV

24.08.25 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III

24.08.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Niederkrüchten

24.08.25 TuRa Brüggen II - VfB Uerdingen

24.08.25 DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen

24.08.25 SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck

24.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp

24.08.25 TuS Gellep - FC Hellas Krefeld



3. Spieltag

29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn

29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II

31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich

31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel

31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep

31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II

31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen

31.08.25 FC Hellas Krefeld - VSF Amern II

31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II