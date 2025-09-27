 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Sowohl Hüls als auch Anrath stehen am Sonntag vor schweren Aufgaben.
Sowohl Hüls als auch Anrath stehen am Sonntag vor schweren Aufgaben. – Foto: Daniel Bender

A-Kreisliga live: Tore ohne Ende, viermal mindestens sechs Treffer

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am Sonntag steigt der siebte Spieltag: Während der Hülser SV Gastgeber TSV Kaldenkirchen herausfordert, kommt es zwischen den Kellerkindern SC Rhenania Hinsbeck und TuRa Brüggen II zum direkten Aufeinandertreffen. Spitzenreiter ATS Krefeld hat derweil Spielpause.

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Spieltag Nummer sieben in der Kreisliga A Kempen & Krefeld steht vor der Tür, am Sonntag werden alle acht Partien des Wochenendes ausgetragen: Neben dem Aufeinandertreffen der beiden gut in die Saison gestarteten TSV Kaldenkirchen und Hülser SV kommt es in Hinsbeck zum Krisen-Duell, wenn Gastgeber SC Rhenania Hinsbeck Schlusslicht TuRa Brüggen II empfängt. Bezirksliga-Absteiger VfL Willich ist währenddessen darauf aus, im Auswärtsspiel beim SC Viktoria 07 Anrath dreifach zu punkten und das Punkte-Polster auf Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld zu verringern.

Das ist der siebte Spieltag:

Heute, 12:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
3
3
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
5
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
4
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
3
1
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

8. Spieltag
02.10.25 Hülser SV - TSV Meerbusch III
04.10.25 SC Waldniel - SSV Strümp
05.10.25 TuRa Brüggen II - Anadolu Türkspor Krefeld
05.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
05.10.25 TuS Gellep - SC Viktoria 07 Anrath
05.10.25 DJK VfL Willich - VfR Krefeld-Fischeln II
05.10.25 VfB Uerdingen - SC Rhenania Hinsbeck
05.10.25 FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen

9. Spieltag
12.10.25 TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
12.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuS Gellep
12.10.25 SC Schiefbahn - DJK VfL Willich
12.10.25 SC Niederkrüchten - TuRa Brüggen II
12.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - Hülser SV
12.10.25 SSV Strümp - TSV Kaldenkirchen
12.10.25 SC Waldniel - TSV Krefeld-Bockum II
12.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen

Tom KunzeAutor