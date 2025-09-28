A-Kreisliga live: Tore ohne Ende, furiose Comebacks und viermal Remis

Spieltag Nummer sieben in der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist absolviert, am Sonntag wurden alle acht Partien des Wochenendes ausgetragen: Kellerkind TSV Meerbusch III dreht gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen im zweiten Durchgang auf und gewinnt schlussendlich spektakulär mit 5:4. Auch dem Hülser SV und dem VfR Fischeln II gelingen in ihren Duellen mit dem TSV Kaldenkirchen respektive TSV Bockum II furiose Comebacks und heimsen schlussendlich je einen Zähler ein. Derweil erledigt der SC Waldniel im Auswärtsspiel beim SC Schiefbahn seine Hausaufgaben und gewinnt mit 5:3.