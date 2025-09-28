 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Der TSV Meerbusch III jubelt im Tor-Spektakel gegen den VfB Uerdingen gleich fünfmal.
Der TSV Meerbusch III jubelt im Tor-Spektakel gegen den VfB Uerdingen gleich fünfmal. – Foto: Michael Locke

A-Kreisliga live: Tore ohne Ende, furiose Comebacks und viermal Remis

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Spieltag sieben ist gespielt, und hatte einiges zu bieten: Bei den acht Paarungen am Sonntag fallen in Summe satte 45 Treffer, vier Partien hatten jeweils mindestens sechs Tore zu bieten. Der VfR Fischeln und der Hülser SV trennen sich nach furiosen Aufholjagden jeweils noch Remis, während Kellerkind TSV Meerbusch III einen 1:3-Rückstand in einen 5:4-Überraschungserfolg umwandelt.

Spieltag Nummer sieben in der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist absolviert, am Sonntag wurden alle acht Partien des Wochenendes ausgetragen: Kellerkind TSV Meerbusch III dreht gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen im zweiten Durchgang auf und gewinnt schlussendlich spektakulär mit 5:4. Auch dem Hülser SV und dem VfR Fischeln II gelingen in ihren Duellen mit dem TSV Kaldenkirchen respektive TSV Bockum II furiose Comebacks und heimsen schlussendlich je einen Zähler ein. Derweil erledigt der SC Waldniel im Auswärtsspiel beim SC Schiefbahn seine Hausaufgaben und gewinnt mit 5:3.

Heute, 12:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
3
3
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
5
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
4
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
3
1

8. Spieltag
02.10.25 Hülser SV - TSV Meerbusch III
04.10.25 SC Waldniel - SSV Strümp
05.10.25 TuRa Brüggen II - Anadolu Türkspor Krefeld
05.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
05.10.25 TuS Gellep - SC Viktoria 07 Anrath
05.10.25 DJK VfL Willich - VfR Krefeld-Fischeln II
05.10.25 VfB Uerdingen - SC Rhenania Hinsbeck
05.10.25 FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen

9. Spieltag
12.10.25 TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
12.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuS Gellep
12.10.25 SC Schiefbahn - DJK VfL Willich
12.10.25 SC Niederkrüchten - TuRa Brüggen II
12.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - Hülser SV
12.10.25 SSV Strümp - TSV Kaldenkirchen
12.10.25 SC Waldniel - TSV Krefeld-Bockum II
12.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen

