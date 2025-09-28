A-Kreisliga live: Tore ohne Ende, furiose Comebacks und viermal Remis

Spieltag Nummer sieben in der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist absolviert, am Sonntag wurden alle acht Partien des Wochenendes ausgetragen: Kellerkind TSV Meerbusch III dreht gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen im zweiten Durchgang auf und gewinnt schlussendlich spektakulär mit 5:4. Auch dem Hülser SV und dem VfR Fischeln II gelingen in ihren Duellen mit dem TSV Kaldenkirchen respektive TSV Bockum II furiose Comebacks und heimsen schlussendlich je einen Zähler ein. Derweil erledigt der SC Waldniel im Auswärtsspiel beim SC Schiefbahn seine Hausaufgaben und gewinnt mit 5:3.
8. Spieltag
02.10.25 Hülser SV - TSV Meerbusch III
04.10.25 SC Waldniel - SSV Strümp
05.10.25 TuRa Brüggen II - Anadolu Türkspor Krefeld
05.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
05.10.25 TuS Gellep - SC Viktoria 07 Anrath
05.10.25 DJK VfL Willich - VfR Krefeld-Fischeln II
05.10.25 VfB Uerdingen - SC Rhenania Hinsbeck
05.10.25 FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen
9. Spieltag
12.10.25 TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
12.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuS Gellep
12.10.25 SC Schiefbahn - DJK VfL Willich
12.10.25 SC Niederkrüchten - TuRa Brüggen II
12.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - Hülser SV
12.10.25 SSV Strümp - TSV Kaldenkirchen
12.10.25 SC Waldniel - TSV Krefeld-Bockum II
12.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen