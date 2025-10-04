 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Der SC Waldniel trennt sich nach hartem Kampf Remis.
Der SC Waldniel trennt sich nach hartem Kampf Remis. – Foto: Michael Zöllner

A-Kreisliga live: Tor-Spektakel in Waldniel findet keinen Sieger

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Nachdem der achte Spieltag bereits am Donnerstag eröffnet wurde, kam es am Samstagnachmittag nun zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Waldniel und dem SSV Strümp. In einem hitzigen und torreichen Duell kommt es schlussendlich zu einer 4:4-Punkteteilung.

Schon am Donnerstagabend ist der Startschuss des achten Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld gefallen, als Gastgeber Hülser SV den TSV Meerbusch III auf heimischer Anlage begrüßte. Dank zweier später Treffer in der Schlussphase setzen sich die Hausherren schlussendlich durch und springen vorübergehend auf den vierten Tabellenrang. Am Samstag kam es zwischen dem SC Waldniel und dem SSV Strümp zu einem spektakulären 4:4-Remis. Am Sonntag folgt dann unter anderem das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld und TuRa Brüggen II.

Das ist der achte Spieltag:

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
2
1
Abpfiff

Nach dem spektakulären wie unerwarteten 5:4-Erfolg des TSV Meerbusch III gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen waren die schwarz-weißen auch im Auswärtsduell beim Hülser SV auf einen Überraschungssieg aus. Dieser peilte wiederum seinen zweiten Heimerfolg im zweiten Heimauftritt der Saison an, schließlich ging der HSV gegen das Kellerkind aus Meerbusch als Favorit in die Begegnung.

Dieser Favoritenrolle wollten die Hausherren bereits von Spielbeginn an gerecht werden, der erste Treffer sollte allerdings 35 Minuten auf sich warten lassen: Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Simon Stauber der Führungstreffer zugunsten des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend auch in die Pause, ehe Kasper Pawelski zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleich besorgte. Doch Marcus Jochum gelang eine Minute vor Schluss der viel umjubelte Siegtreffer, wodurch der HSV am Ende drei Zähler einstreicht.

Heute, 16:00 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
4
4
Abpfiff

Morgen, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
13:00

Morgen, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
13:15

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:30live

Morgen, 17:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
17:00live

Das sind die nächsten Spieltage:

9. Spieltag
12.10.25 TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
12.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuS Gellep
12.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen
12.10.25 SC Schiefbahn - DJK VfL Willich
12.10.25 SC Niederkrüchten - TuRa Brüggen II
12.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - Hülser SV
12.10.25 SSV Strümp - TSV Kaldenkirchen
12.10.25 SC Waldniel - TSV Krefeld-Bockum II

10. Spieltag
17.10.25 Hülser SV - Anadolu Türkspor Krefeld
17.10.25 FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck
19.10.25 TuRa Brüggen II - SC Viktoria 07 Anrath
19.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
19.10.25 TuS Gellep - SC Schiefbahn
19.10.25 TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch III
19.10.25 DJK VfL Willich - SC Waldniel
19.10.25 VfB Uerdingen - SC Niederkrüchten

