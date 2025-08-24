A-Kreisliga-Live: Tor-Spektakel in Brüggen, Fischeln und Bockum siegen

Zum Auftakt des zweiten Spieltags empfing der SC Schiefbahn Aufsteiger Anadolu Türspor Krefeld zum Freitagabendspiel. Während sich die Hausherren in der Vorwoche in einem spektakulären Duell einen späten Punkt beim SC Rhenania Hinsbeck erkämpften, feierte die Krefelder einen furiosen 5:0-Auftaktsieg gegen VfR Fischeln II. Im direkten Duell am Freitagabend war es nun erneut der Aufsteiger, der durch zwei späte Treffer den nächsten Dreier einheimste.

Während die erste Hälfte der Partie noch größtenteils ausgeglichen und torlos verlief, war es die Schlussphase, in der ATS Krefeld schlussendlich die Begegnung für sich entschied: Durch Tore der beiden Offensiv-Zugänge Nick Falcone und Kemal Burak Karpuz in der Schlussviertelstunde behielten die Gäste auch gegen den Kontrahenten aus Schiefbahn die Oberhand und sichern sich vorübergehend die Tabellenführung.