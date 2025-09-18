A-Kreisliga live: Strümp und Hüls erkämpfen sich knappen Auswärtssieg

In Hüls und Schiefahn ist am Freitagabend der Startschuss für den sechsten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld gefallen, als der Hülser SV und der SC Schiefbahn den FC Hellas Krefeld beziehungsweise den SSV Strümp zu Gast hatten: Während der SSV nach klarer 3:0-Führung noch fast sicher geglaubte drei Zähler verspielte, fährt der Hülser SV nach einer wilden Schlussphase in doppelter Überzahl den 2:1-Erfolg ein. Am Sonntag kämpfen dann sowohl TuRa Brüggen II und TSV Meerbusch III im Keller- als auch TuS Gellep und Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld im Aufsteigerduell um Zählbares, während der VfB Uerdingen den TSV Kaldenkirchen zum Topspiel empfängt.
7. Spieltag
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich
8. Spieltag
02.10.25 Hülser SV - TSV Meerbusch III
04.10.25 SC Waldniel - SSV Strümp
05.10.25 TuRa Brüggen II - Anadolu Türkspor Krefeld
05.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
05.10.25 TuS Gellep - SC Viktoria 07 Anrath
05.10.25 DJK VfL Willich - VfR Krefeld-Fischeln II
05.10.25 FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen
05.10.25 VfB Uerdingen - SC Rhenania Hinsbeck