Der VfB Uerdingen steht am Wochenende vor einer schweren Aufgabe.
Der VfB Uerdingen steht am Wochenende vor einer schweren Aufgabe. – Foto: Ralph Görtz

A-Kreisliga live: Strümp und Hüls erkämpfen sich knappen Auswärtssieg

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Spieltag sechs ist eröffnet, in Schiefbahn und auch in Krefeld wurde das Spieltags-Wochenende eröffnet: Sowohl der SC Schiefbahn als auch der FC Hellas Krefeld gehen dabei am Freitagabend als Verlierer vom Feld: Gegen den SSV Strümp respektive dem Hülser SV mussten sich die Hausherren jeweils knapp geschlagen geben.

In Hüls und Schiefahn ist am Freitagabend der Startschuss für den sechsten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld gefallen, als der Hülser SV und der SC Schiefbahn den FC Hellas Krefeld beziehungsweise den SSV Strümp zu Gast hatten: Während der SSV nach klarer 3:0-Führung noch fast sicher geglaubte drei Zähler verspielte, fährt der Hülser SV nach einer wilden Schlussphase in doppelter Überzahl den 2:1-Erfolg ein. Am Sonntag kämpfen dann sowohl TuRa Brüggen II und TSV Meerbusch III im Keller- als auch TuS Gellep und Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld im Aufsteigerduell um Zählbares, während der VfB Uerdingen den TSV Kaldenkirchen zum Topspiel empfängt.

Das ist der sechste Spieltag:

Gestern, 20:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
2
3
Abpfiff

Morgen, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
13:00

Morgen, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
13:15

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage:

7. Spieltag
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich

8. Spieltag
02.10.25 Hülser SV - TSV Meerbusch III
04.10.25 SC Waldniel - SSV Strümp
05.10.25 TuRa Brüggen II - Anadolu Türkspor Krefeld
05.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
05.10.25 TuS Gellep - SC Viktoria 07 Anrath
05.10.25 DJK VfL Willich - VfR Krefeld-Fischeln II
05.10.25 FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen
05.10.25 VfB Uerdingen - SC Rhenania Hinsbeck

