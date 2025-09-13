A-Kreisliga live: Spitzenspiel in Krefeld, Hellas trifft auf Uerdingen

Am Sonntag steht der nächste Spieltag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld auf dem Programm und hat dabei einiges zu bieten: Neben dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger VfL Willich empfängt der noch unbesiegte FC Hellas Krefeld parallel den ebenfalls gut gestarteten VfB Uerdingen. Währenddessen kämpfen die beiden Aufsteiger TuS Gellep und TuRa Brüggen II jeweils auswärts um den ersten Punktgewinn.
6. Spieltag
19.09.25 SC Schiefbahn - SSV Strümp
19.09.25 Hülser SV - FC Hellas Krefeld
21.09.25 TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III
21.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath
21.09.25 TuS Gellep - Anadolu Türkspor Krefeld
21.09.25 DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten
21.09.25 SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln II
21.09.25 VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen
7. Spieltag
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich