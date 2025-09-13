 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Willich muss zu Spitzenreiter ATS Krefeld.
Willich muss zu Spitzenreiter ATS Krefeld. – Foto: Ellen Akkermann

A-Kreisliga live: Spitzenspiel in Krefeld, Hellas trifft auf Uerdingen

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Spieltag Nummer fünf steht vor der Tür, am Sonntag rollt der Ball in der A-Kreisliga wieder. Besonderer Fokus gilt allen voran dem Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger VfL Willich. Ebenfalls hochspannend dürfte das Aufeinandertreffen zwischen dem noch punktverlustfreien FC Hellas Krefeld und Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen werden.

Am Sonntag steht der nächste Spieltag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld auf dem Programm und hat dabei einiges zu bieten: Neben dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger VfL Willich empfängt der noch unbesiegte FC Hellas Krefeld parallel den ebenfalls gut gestarteten VfB Uerdingen. Währenddessen kämpfen die beiden Aufsteiger TuS Gellep und TuRa Brüggen II jeweils auswärts um den ersten Punktgewinn.

Das ist der fünfte Spieltag:

Morgen, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
13:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage:

6. Spieltag
19.09.25 SC Schiefbahn - SSV Strümp
19.09.25 Hülser SV - FC Hellas Krefeld
21.09.25 TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III
21.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath
21.09.25 TuS Gellep - Anadolu Türkspor Krefeld
21.09.25 DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten
21.09.25 SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln II
21.09.25 VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen

7. Spieltag
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

