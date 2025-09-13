A-Kreisliga live: Spitzenspiel in Krefeld, Hellas trifft auf Uerdingen

Am Sonntag steht der nächste Spieltag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld auf dem Programm und hat dabei einiges zu bieten: Neben dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger VfL Willich empfängt der noch unbesiegte FC Hellas Krefeld parallel den ebenfalls gut gestarteten VfB Uerdingen. Währenddessen kämpfen die beiden Aufsteiger TuS Gellep und TuRa Brüggen II jeweils auswärts um den ersten Punktgewinn.