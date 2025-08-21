A-Kreisliga-Live: Schiefbahn und Anadolu eröffnen, Hüls hat Spielfrei

Vergangene Woche ist die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen, am Freitag startet nun Spieltag zwei: Während Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld im Eröffnungsspiel beim SC Schiefbahn vorspielt, kommt es am Sonntag zwischen Bezirksliga-Absteiger VfL Willich und dem TSV Kaldenkirchen zu einem spannenden Aufeinandertreffen. Mitabsteiger SC Waldniel bekommt es derweil mit dem SC Rhenania Hinsbeck zu tun, während der Hülser SV am Wochenende aussetzt.
3. Spieltag
29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II
31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen
31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II
4. Spieltag
05.09.25 TuRa Brüggen II - FC Hellas Krefeld
07.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SSV Strümp
07.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - Anadolu Türkspor Krefeld
07.09.25 TuS Gellep - TSV Meerbusch III
07.09.25 SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath
07.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - DJK VfL Willich
07.09.25 SC Waldniel - SC Niederkrüchten
07.09.25 VfB Uerdingen - Hülser SV