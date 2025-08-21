A-Kreisliga-Live: Schiefbahn und Anadolu eröffnen, Hüls hat Spielfrei

Vergangene Woche ist die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen, am Freitag startet nun Spieltag zwei: Während Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld im Eröffnungsspiel beim SC Schiefbahn vorspielt, kommt es am Sonntag zwischen Bezirksliga-Absteiger VfL Willich und dem TSV Kaldenkirchen zu einem spannenden Aufeinandertreffen. Mitabsteiger SC Waldniel bekommt es derweil mit dem SC Rhenania Hinsbeck zu tun, während der Hülser SV am Wochenende aussetzt.