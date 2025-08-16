 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Patrick Leenen sorgte durch seinen Last-Minute-Treffer für einen Punktgewinn des SC Schiefbahn in Hinsbeck.
Patrick Leenen sorgte durch seinen Last-Minute-Treffer für einen Punktgewinn des SC Schiefbahn in Hinsbeck. – Foto: Michael Zöllner

A-Kreisliga-Live: Schiefbahn mit Last-Minute-Ausgleich in Hinsbeck

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Die neue Saison 2025/26 ist gestartet, bereits am Freitagabend standen sich der SC Rhenania Hinsbeck und der SC Schiefbahn zum Eröffnungsspiel gegenüber. In einem spektakulären und besonders torreichen Aufeinandertreffen trennen sich die beiden Kontrahenten schlussendlich mit 4:4 Unentschieden.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Bereits am Freitagabend ist die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen. Im Eröffnungsspiel empfing der SC Rhenania Hinsbeck den SC Schiefbahn zum Auftaktduell. Nach spektakulärem Spielverlauf stand schlussendlich ein torreiches 4:4-Remis auf der Anzeigetafel, der entscheidende Ausgleichstreffer für die Gäste aus Schiefbahn fiel erst spät in der üppigen Nachspielzeit. Am Sonntag stehen dann die restlichen acht Paarungen des ersten Spieltags auf dem Programm: Neben Aufstiegsfavorit TSV Kaldenkirchen ist auch sind auch die beiden Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld und TuS Gellep in Heimspielen gefragt.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt

"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

______________

Kreisliga A Kempen & Krefeld: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Das ist der erste Spieltag:

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:30

Mit dem SC Rhenania Hinsbeck und dem SC Schiefbahn standen sich zum Auftakt zwei Kontrahenten gegenüber, die die vergangene Spielzeit in unterschiedlichen Tabellenregionen beendet haben: Während die Rhenania erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, lief der SC Schiefbahn auf Rang sieben ein. Im direkten Duell am ersten Spieltag sollte es nun aber sofort zur Sache gehen: Nachdem in der ersten halben Stunde noch kein Treffer zu bejubeln war, sollte sich dies folglich schlagartig ändern:

Durch einen lupenreinen Hattrick von Hinsbeck-Stürmer Marius Wenzel gingen die Hausherren mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Katakomben. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierten die Gäste ein ganz anderes Gesicht: Durch Treffer von Simon Vieten, Jens Seyferth und Kilian Russel gelang den Rot-Weißen binnen 20 Minuten der Ausgleich, ehe der eingewechselte Marco Heryschek die Rhenania zehn Minuten vor Schluss wieder auf die Siegerstraße brachte. Doch Patrick Leenen machte den Hausherren aus Hinsbeck mit seinem späten Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit schlussendlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung und sorgte für eine Punkteteilung zum Auftakt.

Morgen, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:00

Gestern, 20:00 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
4
4
Abpfiff

Morgen, 12:45 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
12:45

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
17:00live

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:00live

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern II
Abgesagt

Morgen, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
22.08.25 SC Schiefbahn - Anadolu Türkspor Krefeld
24.08.25 VSF Amern II - Hülser SV
24.08.25 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III
24.08.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Niederkrüchten
24.08.25 TuRa Brüggen II - VfB Uerdingen
24.08.25 DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen
24.08.25 SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck
24.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp
24.08.25 TuS Gellep - FC Hellas Krefeld

3. Spieltag
29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II
31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen
31.08.25 FC Hellas Krefeld - VSF Amern II
31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Aufrufe: 016.8.2025, 00:48 Uhr
Tom KunzeAutor