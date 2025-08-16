A-Kreisliga-Live: Schiefbahn mit Last-Minute-Ausgleich in Hinsbeck

Das ist der erste Spieltag:

Mit dem SC Rhenania Hinsbeck und dem SC Schiefbahn standen sich zum Auftakt zwei Kontrahenten gegenüber, die die vergangene Spielzeit in unterschiedlichen Tabellenregionen beendet haben: Während die Rhenania erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, lief der SC Schiefbahn auf Rang sieben ein. Im direkten Duell am ersten Spieltag sollte es nun aber sofort zur Sache gehen: Nachdem in der ersten halben Stunde noch kein Treffer zu bejubeln war, sollte sich dies folglich schlagartig ändern:

Durch einen lupenreinen Hattrick von Hinsbeck-Stürmer Marius Wenzel gingen die Hausherren mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Katakomben. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierten die Gäste ein ganz anderes Gesicht: Durch Treffer von Simon Vieten, Jens Seyferth und Kilian Russel gelang den Rot-Weißen binnen 20 Minuten der Ausgleich, ehe der eingewechselte Marco Heryschek die Rhenania zehn Minuten vor Schluss wieder auf die Siegerstraße brachte. Doch Patrick Leenen machte den Hausherren aus Hinsbeck mit seinem späten Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit schlussendlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung und sorgte für eine Punkteteilung zum Auftakt.