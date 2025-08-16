A-Kreisliga-Live: Schiefbahn mit Last-Minute-Ausgleich in Hinsbeck

Bereits am Freitagabend ist die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen. Im Eröffnungsspiel empfing der SC Rhenania Hinsbeck den SC Schiefbahn zum Auftaktduell. Nach spektakulärem Spielverlauf stand schlussendlich ein torreiches 4:4-Remis auf der Anzeigetafel, der entscheidende Ausgleichstreffer für die Gäste aus Schiefbahn fiel erst spät in der üppigen Nachspielzeit. Am Sonntag stehen dann die restlichen acht Paarungen des ersten Spieltags auf dem Programm: Neben Aufstiegsfavorit TSV Kaldenkirchen ist auch sind auch die beiden Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld und TuS Gellep in Heimspielen gefragt.
Das ist der erste Spieltag:
Mit dem SC Rhenania Hinsbeck und dem SC Schiefbahn standen sich zum Auftakt zwei Kontrahenten gegenüber, die die vergangene Spielzeit in unterschiedlichen Tabellenregionen beendet haben: Während die Rhenania erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, lief der SC Schiefbahn auf Rang sieben ein. Im direkten Duell am ersten Spieltag sollte es nun aber sofort zur Sache gehen: Nachdem in der ersten halben Stunde noch kein Treffer zu bejubeln war, sollte sich dies folglich schlagartig ändern:
Durch einen lupenreinen Hattrick von Hinsbeck-Stürmer Marius Wenzel gingen die Hausherren mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Katakomben. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierten die Gäste ein ganz anderes Gesicht: Durch Treffer von Simon Vieten, Jens Seyferth und Kilian Russel gelang den Rot-Weißen binnen 20 Minuten der Ausgleich, ehe der eingewechselte Marco Heryschek die Rhenania zehn Minuten vor Schluss wieder auf die Siegerstraße brachte. Doch Patrick Leenen machte den Hausherren aus Hinsbeck mit seinem späten Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit schlussendlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung und sorgte für eine Punkteteilung zum Auftakt.
2. Spieltag
22.08.25 SC Schiefbahn - Anadolu Türkspor Krefeld
24.08.25 VSF Amern II - Hülser SV
24.08.25 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III
24.08.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Niederkrüchten
24.08.25 TuRa Brüggen II - VfB Uerdingen
24.08.25 DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen
24.08.25 SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck
24.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp
24.08.25 TuS Gellep - FC Hellas Krefeld
3. Spieltag
29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II
31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen
31.08.25 FC Hellas Krefeld - VSF Amern II
31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II