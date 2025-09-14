A-Kreisliga live: Schiefbahn holt ersten Saisondreier in Fischeln

Am Sonntag ist der fünfte Spieltag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen: Gastgeber VfR Fischeln II musste sich im Auftaktduell gegen den SC Schiefbahn schlussendlich mit 1:3 geschlagen geben. Am Nachmittag stehen dann die restlichen Paarungen an: Neben dem Kracher-Duell zwischen Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger VfL Willich empfängt der noch unbesiegte FC Hellas Krefeld parallel den ebenfalls gut gestarteten VfB Uerdingen. Währenddessen kämpfen die beiden Aufsteiger TuS Gellep und TuRa Brüggen II jeweils auswärts um den ersten Punktgewinn.