A-Kreisliga-Live: Meerbusch bleibt auch gegen Willich punktlos

_______________

Das ist der dritte Spieltag:

Nachdem der SC Niederkrüchten zum Auftakt in die neue Spielzeit sowohl gegen den SC Viktoria 07 Anrath als auch VfR Fischeln II das Nachsehen hatte, gelang den Blau-Gelben nun im Eröffnungsspiel des dritten Spieltags der erste Saisonerfolg: Im Heimspiel gegen den SC Schiefbahn sicherte sich die Elf von Chefcoach Patrick Biercher einen 4:2-Erfolg. Nachdem Mittelfeldmann Sebastian Schönauer per Doppelpack und Christian Holländer die Krüchtener bereits nach gut 35 Minuten mit einer komfortablen 3:0-Führung auf die Siegerstraße brachten, ging es mit diesem Resultat in die Halbzeitpause. Aus dieser starteten dann die Gäste frischer in Durchgang zwei und kamen durch zwei Blitz-Treffer von Kilian Russel und Sturmpartner Jens Seyferth zum 2:3-Anschluss. Da allerdings nur zehn Minuten darauf SC-Akteur Schönauer Tagestreffer Nummer drei folgen ließ, waren es am Ende die Hausherren, die drei Punkte eintüten und somit den ersten Saisonerfolg feiern. Schiefbahn hingegen bleibt auch im dritten Auftritt sieglos.

Nachdem der Hülser SV am vergangenen Spieltag spielfrei hatte, ging es nun bereits am Freitagabend auf heimischem Terrain gegen Aufsteiger TuRa Brüggen II. Die Bezirksliga-Reserve, die nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Duellen als Underdog in die Begegnung ging, fand dabei den besseren Start in die Partie: Offensiv-Akteur Luca Drießen gelang nach nur zehn absolvierten Spielminuten die frühe Gästeführung. Allerdings ließ die Antwort der Hausherren aus Hüls nicht lange auf sich warten: Nachdem Jakob Dohmen zunächst ausglich, drehte Tomek Geerkens die Partie nach einer halben Stunde auf 2:1. Während Defensiv-Routinier Michael Enger noch vor der Pause auf 3:1 erhöhte, ließ Fabian Jansen kurz nach dem Seitenwechsel den vierten Treffer und damit die Vorentscheidung für den Favoriten folgen. Zwar wurde Abwehrmann Enger nach einer guten Stunde mit der Ampelkarte vom Platz gestellt, doch auch in Unterzahl ließ der HSV nichts mehr anbrennen, wodurch die Grün-Weißen den zweiten Dreier im zweiten Auftritt der noch jungen Saison eintüten. Die Bezirkskliga-Reserve aus Brüggen verbleibt dagegen punktlos am Tabellenende.

Im ersten Sonntagsspiel empfing die Drittauswahl des TSV Meerbusch den VfL Willich zum Duell am dritten Spieltag. Nachdem der TSV bereits in den ersten beiden Begegnungen der neuen Spielzeit das Nachsehen hatte, gingen die Schwarz-Gelben auch gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Willich leer aus. Nachdem die Gäste nach gut 25 Minuten durch einen Blitz-Doppelschlag von Mark Steckelbroeck und Vladislav Kochoutine mit 2:0 führten, gelang Jonathan Frederick Walter zwar noch vor der Pause der Anschluss. Doch in Durchgang zwei erzielten die Gäste dann durch den zweiten Tagestreffer von Kochoutine und Kian Rahimi die Vorentscheidung, ehe TSV-Stürmer Nicolai Neubert den 2:4-Endstand besorgte.

Heute, 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld Anadolu SC Waldniel SC Waldniel 15:00 PUSH