A-Kreisliga live: Kaldenkirchen empfängt Hüls, Kellerduell in Hinsbeck

Spieltag Nummer sieben in der Kreisliga A Kempen & Krefeld steht vor der Tür, am Sonntag werden alle acht Partien des Wochenendes ausgetragen: Neben dem Aufeinandertreffen der beiden gut in die Saison gestarteten TSV Kaldenkirchen und Hülser SV kommt es in Hinsbeck zum Krisen-Duell, wenn Gastgeber SC Rhenania Hinsbeck Schlusslicht TuRa Brüggen II empfängt. Bezirksliga-Absteiger VfL Willich ist währenddessen darauf aus, im Auswärtsspiel beim SC Viktoria 07 Anrath dreifach zu punkten und das Punkte-Polster auf Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld zu verringern.