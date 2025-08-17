 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Aufstiegsfavorit TSV Kaldenkirchen startet erfolgreich in die neue Spielzeit.
Aufstiegsfavorit TSV Kaldenkirchen startet erfolgreich in die neue Spielzeit. – Foto: Ralph Görtz

A-Kreisliga-Live: Kaldenkirchen, Anadolu und Anrath feiern Kantersiege

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Die neue Saison 2025/26 ist gestartet, nachdem aus dem Eröffnungsspiel am Freitagabend kein Sieger hervorging, sieht es bei den Ergebnissen am Sonntagnachmittag anders aus: Sowohl Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen als auch Aufsteiger Anadolu Türkspor feiern einen 5:0-Heimerfolg zum Auftakt, auch der SC Viktoria 07 Anrath trifft fünffach.

Bereits am Freitagabend war die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen. Während sich der SC Rhenania Hinsbeck und der SC Schiefbahn in einem spektakulären Aufeinandertreffen 4:4-trennten, gab es am Sonntag kein einziges Unentschieden zu beobachten. Ganz im Gegenteil: Mit dem TSV Kaldenkirchen, dem SC Viktoria 07 Anrath und Aufsteiger Anadolu Türkspor feierten gleich drei Mannschaften Kantersiege zum Auftakt. Der Hülser SV gewinnt derweil knapp bei Aufsteiger TuS Gellep.

Kreisliga A Kempen & Krefeld: zur Tabelle!

Das ist der erste Spieltag:

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
4
4
Abpfiff

Mit dem SC Rhenania Hinsbeck und dem SC Schiefbahn standen sich zum Auftakt zwei Kontrahenten gegenüber, die die vergangene Spielzeit in unterschiedlichen Tabellenregionen beendet haben: Während die Rhenania erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, lief der SC Schiefbahn auf Rang sieben ein. Im direkten Duell am ersten Spieltag sollte es nun aber sofort zur Sache gehen: Nachdem in der ersten halben Stunde noch kein Treffer zu bejubeln war, sollte sich dies folglich schlagartig ändern:

Durch einen lupenreinen Hattrick von Hinsbeck-Stürmer Marius Wenzel gingen die Hausherren mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Katakomben. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierten die Gäste ein ganz anderes Gesicht: Durch Treffer von Simon Vieten, Jens Seyferth und Kilian Russel gelang den Rot-Weißen binnen 20 Minuten der Ausgleich, ehe der eingewechselte Marco Heryschek die Rhenania zehn Minuten vor Schluss wieder auf die Siegerstraße brachte. Doch Patrick Leenen machte den Hausherren aus Hinsbeck mit seinem späten Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit schlussendlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung und sorgte für eine Punkteteilung zum Auftakt.

Heute, 12:45 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
1
3
Abpfiff

Während sich der SC Waldniel bereist gegen Ende des vergangenen Jahres aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga zurückzog und folglich als Tabellenschlusslicht in die A-Kreisliga abstieg, stand nun nach langer Zeit mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft der Auftakt in die neue Spielzeit auf dem Programm. Beim TSV Meerbusch III behielten die Blau-Weißen schlussendlich die Oberhand und siegten mit 3:1.

Nach einer knappen Viertelstunde Spielzeit war es Paul Wilms, der zum frühen 1:0 für die Gäste traf. Knappe zehn Minuten darauf hatte der TSV allerdings die passende Antwort parat und kam zum Ausgleichstreffer. Das 1:1 sollte aber nicht lange halten, schließlich besorgte Waldniel-Akteur Fabian Wick noch vor dem Seitenwechsel die erneute Führung für den SC. Im zweiten Durchgang ließ der Bezirksliga-Absteiger dann nicht mehr anbrennen und legte durch Stürmer Lars Bonsels den entscheidenden 3:1-Siegtreffer nach.

Heute, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
5
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
5
0
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
2
0

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern II
-
-
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
1
5
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
22.08.25 SC Schiefbahn - Anadolu Türkspor Krefeld
24.08.25 VSF Amern II - Hülser SV
24.08.25 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III
24.08.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Niederkrüchten
24.08.25 TuRa Brüggen II - VfB Uerdingen
24.08.25 DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen
24.08.25 SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck
24.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp
24.08.25 TuS Gellep - FC Hellas Krefeld

3. Spieltag
29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II
31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen
31.08.25 FC Hellas Krefeld - VSF Amern II
31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

