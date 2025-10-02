A-Kreisliga live: Hüls jubelt dank Last-Minute-Treffer gegen Meerbusch

Schon am Donnerstagabend ist der Startschuss des achten Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld gefallen, als Gastgeber Hülser SV den TSV Meerbusch III auf heimischer Anlage begrüßte. Dank zweier später Treffer in der Schlussphase setzen sich die Hausherren schlussendlich durch und springen vorübergehend auf den vierten Tabellenrang. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen der beiden formstarken Kontrahenten SC Waldniel und SSV Strümp, ehe am Sonntag unter anderem die beiden Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld und TuRa Brüggen II aufeinandertreffen.

Nach dem spektakulären wie unerwarteten 5:4-Erfolg des TSV Meerbusch III gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen waren die schwarz-weißen auch im Auswärtsduell beim Hülser SV auf einen Überraschungssieg aus. Dieser peilte wiederum seinen zweiten Heimerfolg im zweiten Heimauftritt der Saison an, schließlich ging der HSV gegen das Kellerkind aus Meerbusch als Favorit in die Begegnung.

Dieser Favoritenrolle wollten die Hausherren bereits von Spielbeginn an gerecht werden, der erste Treffer sollte allerdings 35 Minuten auf sich warten lassen: Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Simon Stauber der Führungstreffer zugunsten des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend auch in die Pause, ehe Kasper Pawelewski zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleich besorgte. Doch Marcus Jochum gelang eine Minute vor Schluss der viel umjubelte Siegtreffer, wodurch der HSV am Ende drei Zähler einstreicht.