Der FC Hellas Krefeld springt vorübergehend auf Rang eins.
Der FC Hellas Krefeld springt vorübergehend auf Rang eins. – Foto: Ralph Görtz

A-Kreisliga live: FC Hellas lässt Aufsteiger Brüggen keine Chance

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der vierte Spieltag der noch jungen Kreisliga-Spielzeit 2025/26 hat begonnen, bereits am Freitagabend sichert sich der FC Hellas Krefeld bei Schlusslicht TuRa Brüggen II einen souveränen 4:0-Auswärtserfolg und folglich vorübergehend auch die Tabellenspitze.

Mit der Begegnung zwischen Aufsteiger TuRa Brüggen II und dem FC Hellas Krefeld ist am Freitagabend der vierte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen. Mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg feiert der FC Hellas den bereits dritten Sieg im dritten Saisonspiel und springt somit zumindest bis Sonntag auf Tabellenrang eins. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen des Wochenendes: Während der VfB Uerdingen seinen Heimauftakt gegen den Hülser SV feiert, muss Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld auswärts zum TSV Bockum II.

Das ist der vierte Spieltag:

Gestern, 20:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
0
4
Abpfiff

Nachdem der FC Hellas Krefeld in der vergangenen Woche spielfrei hatte, ging es nun auswärts zu Aufsteiger TuRa Brüggen II. Gegen die Bezirksliga-Reserve aus Brüggen galten die Gäste bereits vor Spielbeginn als klarer Favorit, und wurden dieser Rolle schlussendlich auch eindeutig gerecht:

Dank der Treffer von David Toboko, Nahim Teniani Chamoro, Bonko Smoljanovic und Viktor Stoppel fahren die Blau-Weißen nach 90 absolvierten Minuten einen deutlichen 4:0-Sieg ein und sichern sich somit bereits den dritten Saisondreier. Durch diesen springen die Krefelder vorübergehend an die Tabellenspitze, während die Hausherren aus Brüggen nach wie vor punktlos am Tabellenende verbleiben.

Morgen, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
13:00

Morgen, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
13:15live

Morgen, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

5. Spieltag
14.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Schiefbahn
14.09.25 Anadolu Türkspor Krefeld - DJK VfL Willich
14.09.25 TSV Kaldenkirchen - TuRa Brüggen II
14.09.25 SC Niederkrüchten - TSV Krefeld-Bockum II
14.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuS Gellep
14.09.25 SSV Strümp - Hülser SV
14.09.25 FC Hellas Krefeld - VfB Uerdingen
14.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel

6. Spieltag
19.09.25 SC Schiefbahn - SSV Strümp
19.09.25 Hülser SV - FC Hellas Krefeld
21.09.25 TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III
21.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath
21.09.25 TuS Gellep - Anadolu Türkspor Krefeld
21.09.25 DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten
21.09.25 SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln II
21.09.25 VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen

Tom Kunze