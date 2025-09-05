A-Kreisliga live: FC Hellas lässt Aufsteiger Brüggen keine Chance

Nachdem der FC Hellas Krefeld in der vergangenen Woche spielfrei hatte, ging es nun auswärts zu Aufsteiger TuRa Brüggen II. Gegen die Bezirksliga-Reserve aus Brüggen galten die Gäste bereits vor Spielbeginn als klarer Favorit, und wurden dieser Rolle schlussendlich auch eindeutig gerecht:

Dank der Treffer von David Toboko, Nahim Teniani Chamoro, Bonko Smoljanovic und Viktor Stoppel fahren die Blau-Weißen nach 90 absolvierten Minuten einen deutlichen 4:0-Sieg ein und sichern sich somit bereits den dritten Saisondreier. Durch diesen springen die Krefelder vorübergehend an die Tabellenspitze, während die Hausherren aus Brüggen nach wie vor punktlos am Tabellenende verbleiben.