Der SSV Strümp springt auf Platz zwei. – Foto: Michael Locke

A-Kreisliga live: Doppel-Rot für Hellas, Strümp nach 3:0-Führung knapp Kreisliga A Kempen & Krefeld: Spieltag sechs ist eröffnet, in Schiefbahn und auch in Krefeld in das Spieltags-Wochenende an den Start gegangen: Während der SSV Strümp im Auswärtsspiel beim SC Schiefbahn fast einen 3:0-Vorsprung verspielt, beendet der FC Hellas Krefeld das Heimspiel gegen den Hülser SV nach hitziger Schlussphase in doppelter Unterzahl und muss sich knapp mit 1:2 geschlagen geben.

In Hüls und Schiefahn ist am Freitagabend der Startschuss für den sechsten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld gefallen, als der FC Hellas Krefeld und der SC Schiefbahn den Hülser SV beziehungsweise den SSV Strümp zu Gast hatten: Während der SSV nach klarer 3:0-Führung am Ende knapp mit 3:2 die Oberhand behält, fährt der Hülser SV nach einer wilden Schlussphase in doppelter Überzahl einen 2:1-Erfolg ein. Am Sonntag kämpfen dann sowohl TuRa Brüggen II und TSV Meerbusch III im Keller- als auch TuS Gellep und Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld im Aufsteigerduell um Zählbares, während der VfB Uerdingen den TSV Kaldenkirchen zum Topspiel empfängt.

Für den SSV Strümp war die Marschroute vor dem Aufeinandertreffen mit dem SC Schiefbahn am Freitagabend klar: Schließlich blieb die Elf von Cheftrainer Mike Hein wettbewerbsübergreifend in den vergangenen vier Duellen unbesiegt und war gewillt, diese Serie auch in Schiefbahn weiter auszubauen. Diese Topform sollte der SSV dann auch zunächst klar auf dem Platz abrufen: Nachdem Sturmtank Hamza Incirci zunächst für die knappe 1:0-Pausenführung sorgte, ließen Sturmpartner Florin Mahmutaj und Mittfeld-Stratege Hugo Wagner die Treffer zum komfortablen 3:0-Vorsprung folgen. Doch die Hausherren aus Schiefbahn gaben sich anschließend noch nicht auf und machten die Partie in der Schlussviertelstunde noch einmal spannend: Kapitän Kai König und Joker Julien George Caston trafen binnen drei Minuten zum 2:3-Anschluss, wobei es schlussendlich allerdings auch bleiben sollte. Durch den knappen Auswärtserfolg springen die Strümper vorübergehend auf Tabellenrang zwei, Schiefbahn hingegen bleibt mit mageren fünf Punkten auf der Habenseite weiter hinter seinen Erwartungen zurück.

Der FC Hellas Krefeld war parallel gegen den Hülser SV im Einsatz und darauf aus, nach der knappen Heimpleite gegen den VfB Uerdingen am vergangenen Wochenende wieder dreifach zu punkten. Dieses Vorhaben sollte allerdings am Ende nicht gelingen: Nach nur vier absolvierten Spielminuten waren es nämlich die Gäste aus Hüls, die durch den Blitz-Treffer von Kevin Czompel mit 1:0 in Führung gingen. Doch der FC Hellas, der bis zur Niederlage gegen Uerdingen am vergangenen Spieltag noch ohne Punktverlust war, erholte sich schnell von dem frühen Rückschlag: Offensivmann Romano Sven Herrmann hatte nach acht Minuten den Ausgleich parat. Allerdings waren es nach einer guten haben Stunde erneut die Gäste, die durch den Treffer von Lukas Schlild zum wiederholten Male in Führung gingen und gleichzeitig für den 2:1- Pausenstand sorgte. In Durchgang zwei wurde es dann insbesondere in der Schlussphase ereignisreich, als die beiden Hellas-Akteure Nahim Teniani Chamoro und Baran Simsek jeweils mit glattrotem Karton vom Platz flogen. In doppelter Unterzahl war die Hürde für den Gastgeber dann zu hoch, wodurch die Hülser in einem packenden Duell am Ende drei Zähler mitnehmen.