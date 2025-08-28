 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Der SC Niederkrüchten und der SC Schiefbahn eröffnen den dritten Spieltag .
Der SC Niederkrüchten und der SC Schiefbahn eröffnen den dritten Spieltag . – Foto: Michael Zöllner

A-Kreisliga-Live: Auftakt in Niederkrüchten, Hüls empfängt Brüggen

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am Freitagabend startet der 3. Spieltag, sowohl der SC Niederkrüchten als auch der Hülser SV eröffnen mit Heimspielen. Am Sonntag folgen dann die restlichen sechs Paarungen, während der FC Hellas Krefeld pausiert.

Der dritte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld steht vor der Tür, am Freitagabend will der SC Niederkrüchten im Auftaktspiel gegen den SC Schiefbahn den ersten Punktgewinn der noch jungen Spielzeit verzeichnen. Ebenfalls am Freitag muss Aufsteiger TuRa Brüggen II zum Hülser SV und steht dabei vor einer schweren Aufgabe. Am Sonntag folgen dann die restlichen sechs Paarungen, sowohl Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld als auch der SC Viktoria 07 Anrath und Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel wollen ihren starken Saisonstart bestätigen.

Das ist der dritte Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
19:00live

Morgen, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
19:30

So., 31.08.2025, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
12:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
15:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:15

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:30

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

4. Spieltag
05.09.25 TuRa Brüggen II - FC Hellas Krefeld
07.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SSV Strümp
07.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - Anadolu Türkspor Krefeld
07.09.25 TuS Gellep - TSV Meerbusch III
07.09.25 SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath
07.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - DJK VfL Willich
07.09.25 SC Waldniel - SC Niederkrüchten
07.09.25 VfB Uerdingen - Hülser SV

5. Spieltag
14.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Schiefbahn
14.09.25 Anadolu Türkspor Krefeld - DJK VfL Willich
14.09.25 TSV Kaldenkirchen - TuRa Brüggen II
14.09.25 SC Niederkrüchten - TSV Krefeld-Bockum II
14.09.25 SSV Strümp - Hülser SV
14.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuS Gellep
14.09.25 FC Hellas Krefeld - VfB Uerdingen
14.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel

