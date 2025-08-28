A-Kreisliga-Live: Auftakt in Niederkrüchten, Hüls empfängt Brüggen

Der dritte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld steht vor der Tür, am Freitagabend will der SC Niederkrüchten im Auftaktspiel gegen den SC Schiefbahn den ersten Punktgewinn der noch jungen Spielzeit verzeichnen. Ebenfalls am Freitag muss Aufsteiger TuRa Brüggen II zum Hülser SV und steht dabei vor einer schweren Aufgabe. Am Sonntag folgen dann die restlichen sechs Paarungen, sowohl Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld als auch der SC Viktoria 07 Anrath und Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel wollen ihren starken Saisonstart bestätigen.