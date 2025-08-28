A-Kreisliga-Live: Auftakt in Niederkrüchten, Hüls empfängt Brüggen

Der dritte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld steht vor der Tür, am Freitagabend will der SC Niederkrüchten im Auftaktspiel gegen den SC Schiefbahn den ersten Punktgewinn der noch jungen Spielzeit verzeichnen. Ebenfalls am Freitag muss Aufsteiger TuRa Brüggen II zum Hülser SV und steht dabei vor einer schweren Aufgabe. Am Sonntag folgen dann die restlichen sechs Paarungen, sowohl Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld als auch der SC Viktoria 07 Anrath und Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel wollen ihren starken Saisonstart bestätigen.
4. Spieltag
05.09.25 TuRa Brüggen II - FC Hellas Krefeld
07.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SSV Strümp
07.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - Anadolu Türkspor Krefeld
07.09.25 TuS Gellep - TSV Meerbusch III
07.09.25 SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath
07.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - DJK VfL Willich
07.09.25 SC Waldniel - SC Niederkrüchten
07.09.25 VfB Uerdingen - Hülser SV
5. Spieltag
14.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Schiefbahn
14.09.25 Anadolu Türkspor Krefeld - DJK VfL Willich
14.09.25 TSV Kaldenkirchen - TuRa Brüggen II
14.09.25 SC Niederkrüchten - TSV Krefeld-Bockum II
14.09.25 SSV Strümp - Hülser SV
14.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuS Gellep
14.09.25 FC Hellas Krefeld - VfB Uerdingen
14.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel