Der VfB Uerdingen steht am Wochenende vor einer schweren Aufgabe.
Der VfB Uerdingen steht am Wochenende vor einer schweren Aufgabe. – Foto: Ralph Görtz

A-Kreisliga live: Auftakt in Hüls uns Schiefbahn, Top-Spiel beim VfB

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Spieltag sechs steht vor der Tür, nach den Pokalauftritten unter der Woche sind die Teams wieder im Ligabetrieb gefragt. Los geht es am Freitag, wenn der Hülser SV und der SC Schiefbahn jeweils auf heimischem Rasen den FC Hellas respektive dem SSV Strümp erwarten.

In Hüls und Schiefahn fällt am Freitagabend der Startschuss für den sechsten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, wenn der Hülser SV und der SC Schiefbahn den FC Hellas Krefeld beziehungsweise den SSV Strümp zu Gast haben. Am Sonntag kämpfen dann sowohl TuRa Brüggen II und TSV Meerbusch III im Keller- als auch TuS Gellep und Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld im Aufsteigerduell um Zählbares, während der VfB Uerdingen den TSV Kaldenkirchen zum Topspiel empfängt.

Das ist der sechste Spieltag:

Morgen, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
19:30

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
13:00

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
13:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:15live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
15:30live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

7. Spieltag
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich

8. Spieltag
02.10.25 Hülser SV - TSV Meerbusch III
04.10.25 SC Waldniel - SSV Strümp
05.10.25 TuRa Brüggen II - Anadolu Türkspor Krefeld
05.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
05.10.25 TuS Gellep - SC Viktoria 07 Anrath
05.10.25 DJK VfL Willich - VfR Krefeld-Fischeln II
05.10.25 FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen
05.10.25 VfB Uerdingen - SC Rhenania Hinsbeck

