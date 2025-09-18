A-Kreisliga live: Auftakt in Hüls uns Schiefbahn, Top-Spiel beim VfB

In Hüls und Schiefahn fällt am Freitagabend der Startschuss für den sechsten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, wenn der Hülser SV und der SC Schiefbahn den FC Hellas Krefeld beziehungsweise den SSV Strümp zu Gast haben. Am Sonntag kämpfen dann sowohl TuRa Brüggen II und TSV Meerbusch III im Keller- als auch TuS Gellep und Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld im Aufsteigerduell um Zählbares, während der VfB Uerdingen den TSV Kaldenkirchen zum Topspiel empfängt.