A-Kreisliga live: Auftakt in Hüls uns Schiefbahn, Top-Spiel beim VfB

In Hüls und Schiefahn fällt am Freitagabend der Startschuss für den sechsten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, wenn der Hülser SV und der SC Schiefbahn den FC Hellas Krefeld beziehungsweise den SSV Strümp zu Gast haben. Am Sonntag kämpfen dann sowohl TuRa Brüggen II und TSV Meerbusch III im Keller- als auch TuS Gellep und Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld im Aufsteigerduell um Zählbares, während der VfB Uerdingen den TSV Kaldenkirchen zum Topspiel empfängt.
7. Spieltag
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich
8. Spieltag
02.10.25 Hülser SV - TSV Meerbusch III
04.10.25 SC Waldniel - SSV Strümp
05.10.25 TuRa Brüggen II - Anadolu Türkspor Krefeld
05.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
05.10.25 TuS Gellep - SC Viktoria 07 Anrath
05.10.25 DJK VfL Willich - VfR Krefeld-Fischeln II
05.10.25 FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen
05.10.25 VfB Uerdingen - SC Rhenania Hinsbeck