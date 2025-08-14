A-Kreisliga-Live: Auftakt in Hinsbeck, Absteiger auf Auswärtsfahrt

Bereits am Freitagabend startet die Kreisliga A Kempen & Krefeld in die neue Spielzeit 2025/26: Im Eröffnungsspiel empfängt der SC Rhenania Hinsbeck den SC Schiefbahn. Am Sonntag stehen dann die restlichen Paarungen auf dem Programm. Während die Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld sowie TuS Gellep die neue Saison auf heimischem Rasen eröffnen, sind die Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und der VfL Willich jeweils auswärts gefragt. Die Begegnung zwischen Mitabsteiger VfB Uerdingen und der Landesliga-Reserve des VSF Amern ist derweil bereits abgesagt.
"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
Das ist der erste Spieltag:
2. Spieltag
22.08.25 SC Schiefbahn - Anadolu Türkspor Krefeld
24.08.25 VSF Amern II - Hülser SV
24.08.25 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III
24.08.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Niederkrüchten
24.08.25 TuRa Brüggen II - VfB Uerdingen
24.08.25 DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen
24.08.25 SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck
24.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp
24.08.25 TuS Gellep - FC Hellas Krefeld
3. Spieltag
29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II
31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen
31.08.25 FC Hellas Krefeld - VSF Amern II
31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II