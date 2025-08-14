A-Kreisliga-Live: Auftakt in Hinsbeck, Absteiger auf Auswärtsfahrt

Bereits am Freitagabend startet die Kreisliga A Kempen & Krefeld in die neue Spielzeit 2025/26: Im Eröffnungsspiel empfängt der SC Rhenania Hinsbeck den SC Schiefbahn. Am Sonntag stehen dann die restlichen Paarungen auf dem Programm. Während die Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld sowie TuS Gellep die neue Saison auf heimischem Rasen eröffnen, sind die Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und der VfL Willich jeweils auswärts gefragt. Die Begegnung zwischen Mitabsteiger VfB Uerdingen und der Landesliga-Reserve des VSF Amern ist derweil bereits abgesagt.