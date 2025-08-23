 2025-08-21T14:07:42.707Z

Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld startet mit sechs Punkten in die neue Saison.
Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld startet mit sechs Punkten in die neue Saison. – Foto: Ralph Görtz

A-Kreisliga-Live: Anadolu Türkspor bezwingt Schiefbahn spät

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der zweite Spieltag der neuen Saison 2025/26 hat begonnen, am Freitagabend standen sich der SC Schiefbahn und Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld gegenüber. Nach dem 5:0-Auftakterfolg sichern sich die Gäste aus Krefeld auch in Schiefbahn drei Zähler.

Vergangene Woche ist die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen, am Freitag standen sich nun Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld und der SC Schiefbahn gegenüber. Nachdem dem Aufsteiger aus Krefeld bereits zum Auftakt gegen die Reserve des VfR Fischeln ein überzeugender 5:0-Heimsieg gelang, sicherte sich der Neuling auch in Schiefbahn drei Zähler. Durch Tore von Nick Falcone und Kemal Burak Karpuz in der Schlussphase behielt der ATS schlussendlich die Oberhand.

Das ist der erste Spieltag:

Gestern, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
0
2

Morgen, 17:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
17:00live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
15:30live

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
13:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:30live

Morgen, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
13:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
15:30

Morgen, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
13:00live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II
31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen
31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II

4. Spieltag
05.09.25 TuRa Brüggen II - FC Hellas Krefeld
07.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SSV Strümp
07.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - Anadolu Türkspor Krefeld
07.09.25 TuS Gellep - TSV Meerbusch III
07.09.25 SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath
07.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - DJK VfL Willich
07.09.25 SC Waldniel - SC Niederkrüchten
07.09.25 VfB Uerdingen - Hülser SV

