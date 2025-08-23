A-Kreisliga-Live: Anadolu Türkspor bezwingt Schiefbahn spät

Vergangene Woche ist die neue Spielzeit in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen, am Freitag standen sich nun Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld und der SC Schiefbahn gegenüber. Nachdem dem Aufsteiger aus Krefeld bereits zum Auftakt gegen die Reserve des VfR Fischeln ein überzeugender 5:0-Heimsieg gelang, sicherte sich der Neuling auch in Schiefbahn drei Zähler. Durch Tore von Nick Falcone und Kemal Burak Karpuz in der Schlussphase behielt der ATS schlussendlich die Oberhand.