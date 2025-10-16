A-Kreisliga live: Anadolu muss nach Hüls, Verfolger-Duell in Willich

Bereits am Freitagabend will Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld seine erste Saisonpleite gegen den VfB Uerdingen aus der Vorwoche wettmachen, wenn es auswärts zum Hülser SV geht. Parallel eröffnet auch der zuletzt formschwache FC Hellas Krefeld im Heimspiel gegen den SC Rhenania Hinsbeck den zehnten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, bevor am Sonntag die restlichen Partien folgen: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen den punktgleichen VfL Willich und Bezirksliga-Absteiger SC Walniel kommt es zum Topspiel, während Anadolu-Verfolger TSV Kaldenkirchen den TSV Meerbusch III empfängt.