A-Kreisliga live: Anadolu muss nach Hüls, Verfolger-Duell in Willich

Bereits am Freitagabend will Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld seine erste Saisonpleite gegen den VfB Uerdingen aus der Vorwoche wettmachen, wenn es auswärts zum Hülser SV geht. Parallel eröffnet auch der zuletzt formschwache FC Hellas Krefeld im Heimspiel gegen den SC Rhenania Hinsbeck den zehnten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, bevor am Sonntag die restlichen Partien folgen: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen den punktgleichen VfL Willich und Bezirksliga-Absteiger SC Walniel kommt es zum Topspiel, während Anadolu-Verfolger TSV Kaldenkirchen den TSV Meerbusch III empfängt.
11. Spieltag
24.10.25 SC Niederkrüchten - Hülser SV
24.10.25 SSV Strümp - TSV Meerbusch III
24.10.25 SC Waldniel - TuS Gellep
26.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuRa Brüggen II
26.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - DJK VfL Willich
26.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Kaldenkirchen
26.10.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfB Uerdingen
26.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - FC Hellas Krefeld
12. Spieltag
02.11.25 TSV Meerbusch III - SC Rhenania Hinsbeck
02.11.25 TuRa Brüggen II - SC Schiefbahn
02.11.25 TuS Gellep - TSV Krefeld-Bockum II
02.11.25 TSV Kaldenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld
02.11.25 DJK VfL Willich - SSV Strümp
02.11.25 FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten
02.11.25 Hülser SV - SC Viktoria 07 Anrath
02.11.25 VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln II