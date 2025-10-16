 2025-10-15T11:43:40.576Z

Waldniel kämpft im Topspiel in Willich um drei wichtige Zähler.
Waldniel kämpft im Topspiel in Willich um drei wichtige Zähler. – Foto: Michael Zöllner

A-Kreisliga live: Anadolu muss nach Hüls, Verfolger-Duell in Willich

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Schon am Freitag startet der zehnte Spieltag, in Hüls und Krefeld wird das Wochenende eröffnet: Während Spitzenreiter ATS Krefeld beim Hülser SV gefordert ist, bekommt es der FC Hellas Krefeld mit dem SC Rhenania Hinsbeck zu tun.

Bereits am Freitagabend will Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld seine erste Saisonpleite gegen den VfB Uerdingen aus der Vorwoche wettmachen, wenn es auswärts zum Hülser SV geht. Parallel eröffnet auch der zuletzt formschwache FC Hellas Krefeld im Heimspiel gegen den SC Rhenania Hinsbeck den zehnten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, bevor am Sonntag die restlichen Partien folgen: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen den punktgleichen VfL Willich und Bezirksliga-Absteiger SC Walniel kommt es zum Topspiel, während Anadolu-Verfolger TSV Kaldenkirchen den TSV Meerbusch III empfängt.

Das ist der zehnte Spieltag:

Morgen, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
20:00live

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
13:00

So., 19.10.2025, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
13:15

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
15:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
15:00

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
15:15live

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage:

11. Spieltag
24.10.25 SC Niederkrüchten - Hülser SV
24.10.25 SSV Strümp - TSV Meerbusch III
24.10.25 SC Waldniel - TuS Gellep
26.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuRa Brüggen II
26.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - DJK VfL Willich
26.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Kaldenkirchen
26.10.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfB Uerdingen
26.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - FC Hellas Krefeld

12. Spieltag
02.11.25 TSV Meerbusch III - SC Rhenania Hinsbeck
02.11.25 TuRa Brüggen II - SC Schiefbahn
02.11.25 TuS Gellep - TSV Krefeld-Bockum II
02.11.25 TSV Kaldenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld
02.11.25 DJK VfL Willich - SSV Strümp
02.11.25 FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten
02.11.25 Hülser SV - SC Viktoria 07 Anrath
02.11.25 VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

