A-Kreisliga live: Anadolu dreht spät auf, Meerbusch feiert ersten Sieg

Mit der Begegnung zwischen Aufsteiger TuRa Brüggen II und dem FC Hellas Krefeld ist am Freitagabend der vierte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen. Mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg feiert der FC Hellas den bereits dritten Sieg im dritten Saisonspiel und springt somit zumindest bis Sonntag auf Tabellenrang eins. Am Sonntag folgten nun die restlichen Paarungen des Spieltags: Während Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld in der Schlussphase aufdreht und einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Erfolg umwandelt, sammelt der TSV Meerbusch III seinen ersten drei Zähler: Im Keller-Duell bei TuS Gellep gelang der Drittvertretung ein 2:0-Auswärtssieg.
Nachdem der FC Hellas Krefeld in der vergangenen Woche spielfrei hatte, ging es nun auswärts zu Aufsteiger TuRa Brüggen II. Gegen die Bezirksliga-Reserve aus Brüggen galten die Gäste bereits vor Spielbeginn als klarer Favorit, und wurden dieser Rolle schlussendlich auch eindeutig gerecht:
Dank der Treffer von David Toboko, Nahim Teniani Chamoro, Bonko Smoljanovic und Viktor Stoppel fahren die Blau-Weißen nach 90 absolvierten Minuten einen deutlichen 4:0-Sieg ein und sichern sich somit bereits den dritten Saisondreier. Durch diesen springen die Krefelder vorübergehend an die Tabellenspitze, während die Hausherren aus Brüggen nach wie vor punktlos am Tabellenende verbleiben.
5. Spieltag
14.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Schiefbahn
14.09.25 Anadolu Türkspor Krefeld - DJK VfL Willich
14.09.25 TSV Kaldenkirchen - TuRa Brüggen II
14.09.25 SC Niederkrüchten - TSV Krefeld-Bockum II
14.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuS Gellep
14.09.25 SSV Strümp - Hülser SV
14.09.25 FC Hellas Krefeld - VfB Uerdingen
14.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel
6. Spieltag
19.09.25 SC Schiefbahn - SSV Strümp
19.09.25 Hülser SV - FC Hellas Krefeld
21.09.25 TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III
21.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath
21.09.25 TuS Gellep - Anadolu Türkspor Krefeld
21.09.25 DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten
21.09.25 SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln II
21.09.25 VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen