Der SC Rhenania Hinsbeck eröffnet am Freitag die neue Saison in der Kreisliga A Kempen & Krefeld.
Der SC Rhenania Hinsbeck eröffnet am Freitag die neue Saison in der Kreisliga A Kempen & Krefeld. – Foto: Michael Locke

A-Kreisliga-Auftakt bereits am Freitag: Schiefbahn zu Gast in Hinsbeck

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder soweit, die neue Spielzeit 2025/26 geht an den Start. Während der SC Rhenania Hinsbeck bereits am Freitagabend im Heimspiel gegen den SC Schiefbahn die neue Saison eröffnet, folgen die restlichen Duelle am Sonntag. Besonderer Fokus gilt den Bezirksliga-Absteigern VfL Willich und dem SC Waldniel, die zum Auftakt jeweils auswärts gefragt sind.

Bereits am Freitagabend startet die Kreisliga A Kempen & Krefeld in die neue Spielzeit 2025/26: Im Eröffnungsspiel empfängt der SC Rhenania Hinsbeck den SC Schiefbahn. Am Sonntag stehen dann die restlichen Paarungen auf dem Programm. Während die Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld sowie TuS Gellep die neue Saison auf heimischem Rasen eröffnen, sind die Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und der VfL Willich jeweils auswärts gefragt. Die Begegnung zwischen Mitabsteiger VfB Uerdingen und der Landesliga-Reserve des VSF Amern ist derweil bereits abgesagt.

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:30

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:00

Morgen, 20:00 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
20:00live

So., 17.08.2025, 12:45 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
12:45

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:00

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
17:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:00live

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern II
Abgesagt

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
22.08.25 SC Schiefbahn - Anadolu Türkspor Krefeld
24.08.25 VSF Amern II - Hülser SV
24.08.25 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III
24.08.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Niederkrüchten
24.08.25 TuRa Brüggen II - VfB Uerdingen
24.08.25 DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen
24.08.25 SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck
24.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp
24.08.25 TuS Gellep - FC Hellas Krefeld

3. Spieltag
29.08.25 SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
29.08.25 Hülser SV - TuRa Brüggen II
31.08.25 TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
31.08.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
31.08.25 TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
31.08.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
31.08.25 SSV Strümp - VfB Uerdingen
31.08.25 FC Hellas Krefeld - VSF Amern II
31.08.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

