A-Klassist überrascht bei Futsal-Meisterschaft – Bullach dominiert

Die Teams lieferten sich in Hechendorf packende Begegnungen. – Foto: Dieter Metzler

Der A-Klassist Althegnenberg zieht erstmals in die nächste Runde ein. Geiselbullach holt sich mit 20:4 Toren den Gruppensieg und bleibt ungeschlagen.

Mit dem TSV Geiselbullach, SV Althegnenberg, FC Deisenhofen und TSV Gernlinden lösten am Samstag in Hechendorf bei den Futsal-Meisterschaften vier Vereine der Nordgruppe das Ticket für die Zugspitz-Endrunde am 3. Januar in Penzberg. Zudem darf sich auch noch der MTV Dießen als einer der beiden besten Drittplatzierten über den Einzug in die Finalrunde freuen. Komplettiert wird die Zehner-Finalrunde durch die Mannschaften des TSV Peiting, TSV Murnau, FC Penzberg, SV Fuchstal und als bester Drittplatzierter ASV Habach. Die Vereine aus der Westgruppe hatten sich bereits am 30. November für die nächste Runde qualifiziert. Erstmals wurden am Samstag in Hechendorf die Vorrundenspiele der Spielgruppe Nord heuer ohne Finale ausgetragen, nachdem sich die jeweils beiden Gruppenersten und –zweiten für die Zugspitzmeisterschaft am 3. Januar in Penzberg automatisch qualifizierten.

In der Vormittagsrunde wurde dabei der Bezirksligist aus Geiselbullach erst nach einem schwachen Start gegen Ethnikos Puchheim (1:1) seiner Favoritenrolle gerecht. Der Vorjahresfinalist steigerte sich anschließend von Spiel zu Spiel und ließ den Konkurrenten um den Gruppensieg keine Chance. In der Wiederholung des letztjährigen Finales gegen den SV Inning siegte Bullach mit 3:1, wies anschließend den A-Klassisten SV Althegnenberg mit 6:2 in die Schranken, fertigte den FSV Höhenrain mit 6:0 ab und gab auch dem MTV Dießen mit 4:0 das Nachsehen. Am Ende sicherte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Held mit 20:4 Toren und 13 Punkten ungeschlagen den Gruppensieg. Die Überraschung der Vormittagsgruppe aber war der A-Klassist aus Althegnenberg. Erstmals in der Vereinsgeschichte zog die Elf von Trainer Marco Errichetti in die nächste Runde ein. Obwohl sie mit 9:11 Toren ein negatives Torverhältnis hatte, eroberte sich die Mannschaft aus dem westlichen Landkreiszipfel den zweiten Platz in der Tabelle, was zugleich das Finalticket bedeutete. Zum Auftakt wurde der Vorjahressieger aus Inning mit 2:0 besiegt. Es folgten Erfolge über den FSV Höhenrain (2:1) und MTV Dießen (3:2). Lediglich die Spiele gegen Geiselbullach und gegen Ethnikos (0:2) gingen verloren. Mit neun Punkten punktgleich mit dem MTV Dießen holte sich Althegnenberg aufgrund des direkten Vergleichs Platz zwei.