A-Klassist strahlt: Schongau überrascht und steht im Pokalfinale

Die Pokalreise geht für den TSV Schongau weiter. Im Halbfinale des Totopokals in der Spielgruppe West gelang dem A-Klassisten eine faustdicke Überraschung. Die junge Mannschaft von Trainer Fabian Melzer setzte sich gegen den zwei Klassen höher spielenden WSV Unterammergau mit 3:2 (2:0) durch. Damit steht der TSV im Spielgruppenfinale am kommenden Mittwoch, 6. August, zuhause gegen Kreisliga-Aufsteiger SV Fuchstal.

„Unterm Strich war unser Sieg verdient“, berichtete der übers ganze Gesicht strahlende Melzer nach dem Coup gegen den Kreisligisten, der in der Woche zuvor noch den Schongauer Nachbarn Hohenpeißenberg aus dem Pokal geworfen hatte. „Hintenraus ist es noch eng geworden, weil wir es verpasst haben, den Sack früher zuzumachen“, so Melzer, der sich wie die Schongauer Anhänger die Zitterpartie in der Schlussphase, in der eine komfortable 3:0-Führung fast noch verspielt worden wäre, gerne erspart hätte.