A-Klassist Haunshofen wirft Bezirksliga-Absteiger Polling raus Toto-Pokal im Kreis Zugspitze von Oliver Rabuser · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2026/27; Kreis Zugspitze; Toto-Pokal; Spielgruppe West, 3. Runde; Fabian Hettl (in Grün, l.) und Frederic Bredin vom SV Haunshofen im Zweikampf mit Gabian Loos vom SV Polling am 29. Juli 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Das ist mal eine Überraschung: Der SV Haunshofen besiegt Favorit SV Polling im Toto-Pokal. Entscheidend war ein Doppelschlag nach der Pause.

Die erste faustdicke Überraschung im Toto-Pokal im Kreis Zugspitze ist perfekt. Der SV Haunshofen rang in einem Sieben-Tore-Spektakel den SV Polling mit 4:3 (1:1) nieder. Für den Bezirksliga-Absteiger war es eine weitere Partie ohne Ruhmesblatt, aufseiten der Gastgeber hingegen die Bestätigung, dass das Weiterkommen in der Runde zuvor, als der TSV Peißenberg mit 7:3 abgefertigt wurde, keine Eintagsfliege war. Im Halbfinale der Spielgruppe West bekommt es der SVH mit den SpFrd Windach zu tun. Es wird spannend zu beobachten, wie dieses Duell der beiden A-Klassisten ausgehen wird. Nach der ersten Halbzeit ist zwischen Haunshofen und Polling noch alles offen Zur Pause war noch nicht abzusehen, wer der nächste Gegner der Windacher sein würde. Frederic Bredin verschaffte der Heimelf die frühe Führung (5.), die Pollings Benedikt Veicht zwischen Trinkpause und Halbzeitpfiff mit dem 1:1 zunichte machte (37.). „Eigentlich waren wir spielbestimmend, aber wenn wir den Ball verloren haben, wurde nicht nach hinten verteidigt“, präzisierte Pollings Coach Max Jochner das Kernproblem seiner Mannschaft an diesem Abend. „Wir haben immer gemeint, es geht schon gut“, kritisierte der Coach das fortwährende „defensive Spekulieren“ seines Teams.

Pollings Trainer prangert „permanentes Unterschätzen“ des Gegners an Aus dieser Unwucht heraus resultierten dann auch die Gegentore. „Ballverluste, bei denen wir den Ball wiedergewonnen, aber gleich wieder verloren haben“, bemängelte Jochner. In Summe war das ein zu lasches Vorgehen bei Pressingsituationen der Haushofener. „Haben wir wohl gemeint, gegen einen A-Klassisten können wir durch drei Leute durchdribbeln“, so Jochner süffisant. Der Coach geißelte das Gebaren seiner Mannen als „permanentes Unterschätzen“ des Gegners. Nach der Pause zogen die Haunshofener durch einen Doppelschlag von Andreas Steigenberger (57.) und Peter Mayerhofer (60.) binnen kürzester Zeit auf 3:1 davon. Philip Schöttl machte die Partie mit dem 2:3-Anschlusstreffer (78.) wieder spannend. Mit dem 4:2 sorgte Mayerhofer für die Entscheidung (90.), das 3:4 durch Fabian Loos (90.+1) diente nur noch statistischen Zwecken. Beim Polling läuft es derzeit überhaupt nicht Man muss es klar benennen: Bislang ist beim SV Polling der Wurm drin. In den Testspielen 2:5 gegen die SG Antdorf/Iffeldorf, 0:6 in Garmisch-Partenkirchen, und jetzt das Pokalaus trotz nahezu kompletten Kaders. Nicht einmal die nachlassenden Kräfte beim Gegner konnten die Gäste in irgendeiner Form nutzen. „Nach vorn haben wir komplett die Geduld verloren, weil wir gemeint haben, wir müssen jetzt unbedingt“, bilanzierte Jochner. Und die Haunshofener? Die feixten sich eines. Unter Beobachtung von Ex-Trainer Martin Fendt strickt die Elf von Tim Freiwald gerade an einer kleinen Erfolgsgeschichte. „Unser Plan ist genau aufgegangen, auch wenn der Pokal für uns keine Priorität hat“, konstatierte Freiwald. „Wir waren unglaublich effektiv, aber auch überrascht von den Räumen, die wir vorn bekommen haben.“ Nach dem 3:1 hätten seine Spieler eine breite Brust bekommen. „Wenn wir ins Laufen kommen, sind wir schwer aufzuhalten“, so der SVH-Coach.