A-Klassen werden auf zwölf Mannschaften reduziert – Flex-Teams dürfen aufsteigen Fußball im Kreis Erding/Freising von Andreas Heilmaier - freier Mitarbeiter · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser

Sowohl die anwesenden Vereinsvertreter als auch die BFV-Funktionäre Stefan Erl (Kreis-Jugendleiter), Andreas Wittig (Gruppen-Spielleiter Pfaffenhofen), Stefan Gomm (Kreis-Schiedsrichterobmann), Hans Kroll (Kreis-Vorsitzender), Florian Neubert (Kreis-Spielleiter), Ömer Karacas (Gruppen-Spielleiter Ingolstadt) und Stephan Fox (Kreis-Spielleiter Senioren) unterstützten mit ihren Unterschriften auf dem Plakat die neue von Philipp Lahm unterstützte Respektkampagne – Foto: Andreas Heilmaier

Die Vereinsvertreter haben mit knapper Mehrheit abgestimmt. 53 Prozent votierten für die Verkleinerung der Ligen.

Bei der Tagung der Herren-Spielgruppen Erding und Freising stellte Kreis-Spielleiter Florian Neubert gemeinsam mit den Funktionären des Fußballkreises Donau/Isar die Weichen für die neue Saison. Im Mittelpunkt standen Änderungen der Spielordnung, organisatorische Neuerungen und aktuelle Entwicklungen. Kreisvorsitzender Hans Kroll zog zunächst eine positive Bilanz der vergangenen Saison. Vor allem die Relegation sei mit 13.600 Zuschauern bei 14 Spielen ein großer Erfolg gewesen. Entsprechend sprachen sich 92 Prozent der Vereine für eine Fortführung von Relegationsspielen auf Kreisebene auf neutralen Plätzen aus. Kritik übte Neubert an Verstößen gegen das Pyrotechnik-Verbot, die regelmäßig hohe Geldstrafen nach sich zögen.

Bei zwei Abstimmungen beschlossen die Vereinsvertreter mit 69 Prozent, den Freitag als Regelspieltag beizubehalten. Mit knapper Mehrheit (53 Prozent) votierten die Funktionäre für eine Reduzierung der A-Klassen auf künftig zwölf Mannschaften. Nach dem Wechsel von Iris Spitaler zum Verband übernimmt Christian Maier die Spielgruppenleitung Erding. Insgesamt wurden 294 Herrenmannschaften gemeldet, fünf weniger als im Vorjahr. Flex-Mannschaften dürfen zukünftig trotzdem aufsteigen Das Flex-Modell bleibt in den C-Klassen bestehen, führt künftig aber nicht mehr zum Verlust des Aufstiegsrechts. Vereine mit vier Nichtantritten können mit Zustimmung des Verbandes bis Saisonende in der gleichen Staffel außer Konkurrenz weiterspielen. Neu geregelt wurden auch Spielabsagen: Erfolgen sie nach Freitag, 18 Uhr, müssen Spielgruppenleiter, Schiedsrichter und Gegner auch telefonisch informiert werden, bei früheren Absagen genügt eine Mail an den SGL. Nachholspiele, deren Termine bis zum darauffolgenden Dienstag vereinbart werden müssen, sind innerhalb von drei Wochen auszutragen. Lediglich bei einem Spielausfall am letzten Spiel vor der Winterpause, wird der Nachholtermin ins neue Jahr gelegt.