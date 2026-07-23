Die Vereinsvertreter haben mit knapper Mehrheit abgestimmt. 53 Prozent votierten für die Verkleinerung der Ligen.
Bei der Tagung der Herren-Spielgruppen Erding und Freising stellte Kreis-Spielleiter Florian Neubert gemeinsam mit den Funktionären des Fußballkreises Donau/Isar die Weichen für die neue Saison. Im Mittelpunkt standen Änderungen der Spielordnung, organisatorische Neuerungen und aktuelle Entwicklungen.
Kreisvorsitzender Hans Kroll zog zunächst eine positive Bilanz der vergangenen Saison. Vor allem die Relegation sei mit 13.600 Zuschauern bei 14 Spielen ein großer Erfolg gewesen. Entsprechend sprachen sich 92 Prozent der Vereine für eine Fortführung von Relegationsspielen auf Kreisebene auf neutralen Plätzen aus. Kritik übte Neubert an Verstößen gegen das Pyrotechnik-Verbot, die regelmäßig hohe Geldstrafen nach sich zögen.
Bei zwei Abstimmungen beschlossen die Vereinsvertreter mit 69 Prozent, den Freitag als Regelspieltag beizubehalten. Mit knapper Mehrheit (53 Prozent) votierten die Funktionäre für eine Reduzierung der A-Klassen auf künftig zwölf Mannschaften. Nach dem Wechsel von Iris Spitaler zum Verband übernimmt Christian Maier die Spielgruppenleitung Erding. Insgesamt wurden 294 Herrenmannschaften gemeldet, fünf weniger als im Vorjahr.
Das Flex-Modell bleibt in den C-Klassen bestehen, führt künftig aber nicht mehr zum Verlust des Aufstiegsrechts. Vereine mit vier Nichtantritten können mit Zustimmung des Verbandes bis Saisonende in der gleichen Staffel außer Konkurrenz weiterspielen. Neu geregelt wurden auch Spielabsagen: Erfolgen sie nach Freitag, 18 Uhr, müssen Spielgruppenleiter, Schiedsrichter und Gegner auch telefonisch informiert werden, bei früheren Absagen genügt eine Mail an den SGL. Nachholspiele, deren Termine bis zum darauffolgenden Dienstag vereinbart werden müssen, sind innerhalb von drei Wochen auszutragen. Lediglich bei einem Spielausfall am letzten Spiel vor der Winterpause, wird der Nachholtermin ins neue Jahr gelegt.
Weitere Neuerungen betreffen den verpflichtenden Liveticker ab der Kreisliga sowie die Wertung punktgleicher Mannschaften, die nun auch durch Spielabbrüche mit Spielwertung beeinflusst wird. Zudem kann bei witterungsbedingten Problemen oder Flutlichtausfällen kurzfristig auf einen anderen Sportplatz ausgewichen werden. Flexibler gestaltet wurde auch der Einsatz von U23-Spielern. Ein Spieler darf nach einem Einsatz in der höheren Mannschaft ohne Sperre sofort wieder in der unterklassigen Mannschaft mitwirken.
Ömer Karacas warb für eine stärkere Beteiligung an den Hallenmeisterschaften. Der Toto-Pokal startet wegen des späteren Saisonbeginns am 4. und 5. August. Kreis-Schiedsrichterobmann Stefan Gomm zog eine positive Bilanz, mahnte jedoch zur sorgfältigen Ergebnismeldung und besseren Unterstützung der Schiedsrichter. Mit Sorge wurde über zunehmende Beleidigungen von Unparteiischen berichtet. Deshalb bekannten sich die Vereinsvertreter zur Respektkampagne des Bayerischen Fußball-Verbandes und unterstrichen ihre Zustimmung mit der Unterschrift auf einem entsprechenden Plakat.
Die kostenfreie Verlegungsfrist für die Vorrundenspiele der kommenden Saison endet am 24. Juli.