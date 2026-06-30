 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

A-Klassen und B-Klassen für die Saison 2026/27 eingeteilt

12er, 13er und 14er Staffeln auf Kreisebene

von red · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Niklas Czerwek

Verlinkte Inhalte

BK West 2
BK West 1
AK Mitte
AK Süd
AK West

Die vorläufige Einteilung der A-Klasse und B-Klassen im Kreis Neumarkt/Jura für die Saison 2026/27 ist da. Hier seht ihr alle Gruppen auf einen Blick.

Die Einteilung der A-Klassen sei nach geographischen und spieltechnischen Gegebenheiten getroffen worden, teilt der Verband zur Einteilung mit.

A-Klasse Nord West

  1. 1. FC Schwand II
  2. DJK Abenberg II
  3. FC Wendelstein U23
  4. (SG) Obererlbach/Kalbensteinberg II
  5. (SG) Rothaurach/Büchenbach II
  6. SpVgg Roth II (SG)
  7. SV Rednitzhembach II
  8. TSG 08 Roth U 23
  9. TSV Katzwang II
  10. TSV Kornburg II
  11. TSV Rohr
  12. TSV Wolkersdorf
  13. TV 48 Schwabach

A-Klasse Nord Ost

  1. 1. FC Altdorf II
  2. DJK Eintracht Allersberg II
  3. DJK-SV Oberwiesenacker
  4. FC Ezelsdorf II
  5. Henger SV II
  6. Pavelsbach/Postbauer
  7. SV Moosbach
  8. TSV Burgthann
  9. TSV Fischbach II
  10. TSV Katzwang III
  11. TSV Kleinschwarzenlohe U23
  12. TSV Ochenbruck
  13. TSV Pyrbaum II

Kein einfaches Unterfangen: Die A-Klassen Einteilung im Kreis Neumarkt/Jura.
Kein einfaches Unterfangen: Die A-Klassen Einteilung im Kreis Neumarkt/Jura. – Foto: bfv

A-Klasse Ost

  1. 1. FC Neumarkt Süd
  2. ASC Sengenthal
  3. BSC Woffenbach II
  4. DJK Neumarkt II
  5. DJK-SV Berg II
  6. FC Holzheim
  7. SC Pollanten II
  8. (SG) Möning/Rohr II
  9. SV Pölling II (SG)
  10. SV Stauf (SG)
  11. TSV Freystadt II
  12. TSV Wolfstein II
  13. Türk Spor Freystadt

A-Klasse Süd

  1. 1. FC-VfL Pleinfeld
  2. DJK Limes II
  3. DJK Pollenfeld II
  4. DJK Preith
  5. FC Türk Gücü Eichstätt
  6. FC/DJK Weißenburg
  7. SC Ettenstatt
  8. SF Bieswang
  9. DJK Schernfeld/Workerszell
  10. Langenaltheim/Solnhofen
  11. (SG) Obereichstätt/Dollnstein
  12. SSV Oberhochstatt II
  13. SV Marienstein II
  14. VfB Mkt. Mörnsheim

A-Klasse West

  1. 1. FC Altenmuhr
  2. FC Frickenfelden
  3. (SG) Dittenheim/Gnotzheim II
  4. (SG) Heidenheim/Hechlingen/Döckingen II
  5. (SG) Pfofeld/Theilenhofen/Langlau II
  6. (SG) Ramsberg/St. Veit
  7. (SG) Röttenbach/Mühlstetten
  8. (SG) Ober Geiler Schwan II
  9. (SG) Wettelsheim II/Auernheim
  10. SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II
  11. SV Alesheim II
  12. TSV Bernlohe
  13. TSV Georgensgmünd
  14. TSV Rittersbach

A-Klasse Mitte

  1. TSV Heideck II
  2. DJK Zell
  3. TSV Greding II
  4. DJK Untermässing
  5. FC Haunstetten
  6. SV Heuberg
  7. SF Offenbau
  8. SF Hofstetten II
  9. SV Seligenporten
  10. (SG) Thalmässing/Eysölden II
  11. DJK/SV Herrnsberg
  12. TSV Meckenhausen II
  13. TV Hilpoltstein II

Die B-Klassen wurden nach folgenden Kriterien eingeteilt. Spieltechnisch: Möglichst viele Vorspiele der 2. Mannschaft; Alle 1. Mannschaften sollen die Möglichkeit haben aufzusteigen (max. 2 pro Staffel); die zwei Mannschaften der zwei Vereine mit zwei Mannschaften in der B-Klasse, müssen in verschiedene Staffeln eingeteilt werden.

B-Klasse Nord/Nord West

  1. SC Großschwarzenlohe III
  2. (SG) Stirn II
  3. (SG) Barthelmesaurach / Kammerstein / Veitsaurach II
  4. (SG) DJK-SV Penzendorf II
  5. (SG) Wassermungenau/Wernfels ll (9er)
  6. SV Großweingarten II
  7. SV Pfaffenhofen II
  8. SV Unterreichenbach III
  9. TSV Rohr II
  10. TSV Spalt II
  11. TSV Wolkersdorf II
  12. TV 48 Schwabach II
  13. TV Eckersmühlen II

B-Klasse Ost/NordOst

  1. DJK Eintracht Allersberg III
  2. (SG) 1. FC Neumarkt Süd II/Holzheim II
  3. (SG) Burgthann/Moosbach II (9er)
  4. (SG) Lauterhofen/Trautmannshofen II
  5. (SG) OberferriedenII/Unterferrieden II
  6. (SG) Pavelsbach/Postbauer II
  7. (SG) Pilsach/Litzlohe II
  8. (SG) Sindlbach/Stöckelsberg/Oberölsbach II (9er)
  9. SV Leerstetten II (9er)
  10. SV Stauf II (9er)
  11. TSV 1904 Feucht II
  12. Türk Spor Freystadt II

B-Klasse Süd

  1. 1. FC Deining II
  2. BSC Woffenbach III
  3. DJK Göggelsbuch II
  4. DJK Grafenberg II (9er)
  5. FSV Berngau II
  6. (SG) DJK Burggriesbach/Obermässing II
  7. (SG) Döllwang/Reichertshofen
  8. (SG) Forchheim/Sulzkirchen II
  9. (SG) Mühlhausen/Erasbach II
  10. (SG) Plankstetten/Wallnsdorf
  11. TSV Berching II
  12. TSV Mörsdorf II (9er)

B-Klasse Süd/West

  1. 1. FC Altenmuhr II
  2. 1. FC-VfL Pleinfeld II (9er)
  3. DJK Preith II (9er)
  4. FC Frickenfelden II (9er)
  5. FC Türk Gücü Eichstätt II
  6. SC Ettenstatt II (9er)
  7. (SG) DJK Workerszell/Schernfeld II
  8. (SG) Langenaltheim/Solnhofen/Bieswang II
  9. (SG) Langlau/Pfofeld/Theilenhofen III (9er)
  10. (SG) Ober Geiler Schwan II
  11. (SG) Obereichstätt/Dollnstein II
  12. SV Cronheim II
  13. TSV Absberg II (9er)
  14. VfB Mkt. Mörnsheim II

B-Klasse West

  1. 1. FC Aha
  2. 1. FC Markt Berolzheim-Meinheim II (9er)
  3. DJK Stopfenheim II
  4. ESV Treuchtlingen II
  5. FC Nagelberg II
  6. SC Polsingen II
  7. SG Gunzenhausen/Unterwurmbach II
  8. SG Ochsenfeld-Pietenfeld-Adelschlag II (9er)
  9. SG Raitenbuch/Burgsalach II (9er)
  10. SG TSG 1893 Ellingen II (9er)
  11. SpVgg Wellheim II
  12. SV Möhren
  13. TSG Pappenheim II
  14. VfL Treuchtlingen II

B-Klasse Mitte

  1. DJK Abenberg III (9er)
  2. DJK Laibstadt
  3. DJK Untermässing II (9er)
  4. FC Wendelstein III
  5. SF Offenbau II
  6. (SG) Herrnsberg/Haunstetten II (9er)
  7. SV Abenberg
  8. SV Heuberg II (9er)
  9. TSV Georgensgmünd II
  10. TSV Heideck III (9er)
  11. TSV Kornburg III
  12. TSV Rittersbach II (9er)

______________________________________________

______________________________________________