A-Klassen und B-Klassen für die Saison 2026/27 eingeteilt 12er, 13er und 14er Staffeln auf Kreisebene von red · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niklas Czerwek

Die vorläufige Einteilung der A-Klasse und B-Klassen im Kreis Neumarkt/Jura für die Saison 2026/27 ist da. Hier seht ihr alle Gruppen auf einen Blick.

Die Einteilung der A-Klassen sei nach geographischen und spieltechnischen Gegebenheiten getroffen worden, teilt der Verband zur Einteilung mit. A-Klasse Nord West 1. FC Schwand II DJK Abenberg II FC Wendelstein U23 (SG) Obererlbach/Kalbensteinberg II (SG) Rothaurach/Büchenbach II SpVgg Roth II (SG) SV Rednitzhembach II TSG 08 Roth U 23 TSV Katzwang II TSV Kornburg II TSV Rohr TSV Wolkersdorf TV 48 Schwabach A-Klasse Nord Ost 1. FC Altdorf II DJK Eintracht Allersberg II DJK-SV Oberwiesenacker FC Ezelsdorf II Henger SV II Pavelsbach/Postbauer SV Moosbach TSV Burgthann TSV Fischbach II TSV Katzwang III TSV Kleinschwarzenlohe U23 TSV Ochenbruck TSV Pyrbaum II

Kein einfaches Unterfangen: Die A-Klassen Einteilung im Kreis Neumarkt/Jura. – Foto: bfv

A-Klasse Ost 1. FC Neumarkt Süd ASC Sengenthal BSC Woffenbach II DJK Neumarkt II DJK-SV Berg II FC Holzheim SC Pollanten II (SG) Möning/Rohr II SV Pölling II (SG) SV Stauf (SG) TSV Freystadt II TSV Wolfstein II Türk Spor Freystadt A-Klasse Süd 1. FC-VfL Pleinfeld DJK Limes II DJK Pollenfeld II DJK Preith FC Türk Gücü Eichstätt FC/DJK Weißenburg SC Ettenstatt SF Bieswang DJK Schernfeld/Workerszell Langenaltheim/Solnhofen (SG) Obereichstätt/Dollnstein SSV Oberhochstatt II SV Marienstein II VfB Mkt. Mörnsheim A-Klasse West 1. FC Altenmuhr FC Frickenfelden (SG) Dittenheim/Gnotzheim II (SG) Heidenheim/Hechlingen/Döckingen II (SG) Pfofeld/Theilenhofen/Langlau II (SG) Ramsberg/St. Veit (SG) Röttenbach/Mühlstetten (SG) Ober Geiler Schwan II (SG) Wettelsheim II/Auernheim SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II SV Alesheim II TSV Bernlohe TSV Georgensgmünd TSV Rittersbach A-Klasse Mitte TSV Heideck II DJK Zell TSV Greding II DJK Untermässing FC Haunstetten SV Heuberg SF Offenbau SF Hofstetten II SV Seligenporten (SG) Thalmässing/Eysölden II DJK/SV Herrnsberg TSV Meckenhausen II TV Hilpoltstein II Die B-Klassen wurden nach folgenden Kriterien eingeteilt. Spieltechnisch: Möglichst viele Vorspiele der 2. Mannschaft; Alle 1. Mannschaften sollen die Möglichkeit haben aufzusteigen (max. 2 pro Staffel); die zwei Mannschaften der zwei Vereine mit zwei Mannschaften in der B-Klasse, müssen in verschiedene Staffeln eingeteilt werden. B-Klasse Nord/Nord West SC Großschwarzenlohe III (SG) Stirn II (SG) Barthelmesaurach / Kammerstein / Veitsaurach II (SG) DJK-SV Penzendorf II (SG) Wassermungenau/Wernfels ll (9er) SV Großweingarten II SV Pfaffenhofen II SV Unterreichenbach III TSV Rohr II TSV Spalt II TSV Wolkersdorf II TV 48 Schwabach II TV Eckersmühlen II B-Klasse Ost/NordOst DJK Eintracht Allersberg III (SG) 1. FC Neumarkt Süd II/Holzheim II (SG) Burgthann/Moosbach II (9er) (SG) Lauterhofen/Trautmannshofen II (SG) OberferriedenII/Unterferrieden II (SG) Pavelsbach/Postbauer II (SG) Pilsach/Litzlohe II (SG) Sindlbach/Stöckelsberg/Oberölsbach II (9er) SV Leerstetten II (9er) SV Stauf II (9er) TSV 1904 Feucht II Türk Spor Freystadt II B-Klasse Süd 1. FC Deining II BSC Woffenbach III DJK Göggelsbuch II DJK Grafenberg II (9er) FSV Berngau II (SG) DJK Burggriesbach/Obermässing II (SG) Döllwang/Reichertshofen (SG) Forchheim/Sulzkirchen II (SG) Mühlhausen/Erasbach II (SG) Plankstetten/Wallnsdorf TSV Berching II TSV Mörsdorf II (9er)



