A-Klassen und B-Klassen für die Saison 2026/27 eingeteilt

Die vorläufige Einteilung der A-Klasse und B-Klassen im Kreis Neumarkt/Jura für die Saison 2026/27 ist da. Hier seht ihr alle Gruppen auf einen Blick.
Die Einteilung der A-Klassen sei nach geographischen und spieltechnischen Gegebenheiten getroffen worden, teilt der Verband zur Einteilung mit.
Die B-Klassen wurden nach folgenden Kriterien eingeteilt. Spieltechnisch: Möglichst viele Vorspiele der 2. Mannschaft; Alle 1. Mannschaften sollen die Möglichkeit haben aufzusteigen (max. 2 pro Staffel); die zwei Mannschaften der zwei Vereine mit zwei Mannschaften in der B-Klasse, müssen in verschiedene Staffeln eingeteilt werden.
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