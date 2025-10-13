A-Klassen-Torfestivals: Eibsee Grainau „vogelwild“ – Kochelsee mit 6:0 trotz ausgelassener Chancen

Mit einem deutlichen 4:1-Sieg hat Tabellenführer FC Bad Kohlgrub die Auswärtshürde beim Verfolger FC Mittenwald genommen. Die taktisch gut eingestellten Gäste begannen überlegen und profitierten bis zur Halbzeit bei ihren drei Toren gleich von drei Abwehrfehlern der Hausherren. Zudem ging der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich auf die Kappe von Bad Kohlgrubs Verteidiger Konstantin Voit, der nach einem Freistoß im eigenen Strafraum angeschossen wurde.

Mit einem anderen Biss kam Mittenwald nach der Halbzeitpause aus der Kabine. „Da konnten wir die Partie offen gestalten“, resümierte Kapitän Josef Gerstmeier. „Wir sind letztendlich aber nie so richtig ins Spiel gekommen, auch körperlich war Bad Kohlgrub besser.“ Gästetrainer Sebastian Moser zeigte sich nach den drei Auswärtspunkten zufrieden. „Mittenwald war ein kämpferisch starker Gegner, der gut dagegengehalten hat. Aber wir waren über 90 Minuten gesehen effizienter und haben verdient gewonnen und die Tabellenführung verteidigt.“

SV Bad Heilbrunn II – SC Eibsee Grainau 4:1 (4:1)

Christoph Sallers Laune mit „schlecht“ zu beschreiben, wäre maßlos untertrieben. Stocksauer war der Trainer der Grainauer nach dem „haarsträubenden“ Auftritt seiner Elf in Bad Heilbrunn. Von Minute eins bis zum Abpfiff in Minute 94 haben seine Spieler Fehler gemacht, von vorne bis hinten und in jeder Situation. So recht weiß der Coach gar nicht, wo er mit der Kritik anfangen soll.

Absprachen fehlten in seinen Augen, keiner hat seine Position gehalten, Zweikämpfe wurden nicht oder „vogelwild“ geführt, und was man für Standardsituationen ausgemacht hatte, „haben sie einfach auf dem Weg von der Kabine bis zum Platz vergessen“. Zum ersten Mal wurde Saller in der Halbzeit „richtig laut“. Nützte nur nichts mehr. Da lagen die Grainauer schon mit vier Treffern hinten, um am Spielstand von 4:1 änderte sich auch nichts mehr. Damit sei die Mannschaft „in der grauen Tristesse“ der A-Klasse angekommen. Und werde dort auch erst einmal bleiben müssen. „Jetzt geht es darum, dass wir und aus diesem Sumpf selbst herausziehen. Und dafür muss sich jeder hinterfragen.“

1. FC Penzberg II FC Megas GAP 1:1 (0:0)